Cyberduck 8.1 supporte enfin nativement les Mac M1 Apple Silicon

Il y a 4 heures

Applications Mac

Medhi Naitmazi

Si vous gérez des serveurs ou bien des documents dans le cloud, vous connaissez probablement Cyberduck. Le logiciel pour Mac vient de passer en 8.1 avec comme seule nouveauté le support des puces M1, M1 Pro et M1 Max. En d'autres termes, le logiciel de transfert FTP (mais pas que) embrasse la nouvelle architecture des Mac pour proposer une rapidité accrue et une consommation énergétique en baisse. Nous sommes les premiers à vous en parler.

Cyberduck profite de la performance des Mac M1

Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de Cyberduck, sachez qu'il supporte les protocoles et technologies suivantes : FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, OpenStack Swift, Backblaze B2, Microsoft Azure & OneDrive, Google Drive et Dropbox. Pas mal donc.

Comme l'expliquent les développeurs sur le blog Cyberduck, le support des nouveaux Mac vient s'ajouter à l'existant, une première depuis 2014 :

Les dernières versions de Cyberduck et Mountain Duck fonctionnent désormais nativement sur le matériel Apple M1. Ainsi, nous expédions à nouveau un binaire universel sur macOS depuis que nous avons abandonné la prise en charge de PPC et Intel 32 bits (i386) dans la version 4.4 publiée en octobre 2013.

Le reste ne change pas, le logiciel étant parfaitement compatible avec macOS 12 Monterey depuis le mois d'octobre et proposant toujours un tas de fonctionnalités tournées vers le transfert de données comme la gestion de profils, la possibilité de choisir l'éditeur pour les modifications à la volée, l'enregistrement de ses adresses préférées, etc.



Alors que le lancement d'un seul transfert volumineux faisait chauffer notre MacBook Pro 16 pouces sous Intel, nous venons de réaliser un test avec 4 téléchargements simultanés pour plus de 10 Go de données sans entendre le moindre bruit sur un MacBook Pro 14 pouces M1 Max. Épatant !



Enfin, si Cyberduck est payant depuis le Mac App Store (cf plus bas), il est en revanche gratuit depuis le site officiel.

