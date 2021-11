Discord supporte nativement les Mac M1 dans sa dernière bêta

Il y a 4 heures

Applications Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Discord, la populaire plateforme de messagerie qui a su notamment attirer les joueurs, travaille enfin sur une mise à jour pour son application macOS qui apporte un support complet aux Macs avec puce M1 et supérieure. Bien que la mise à jour ne soit pas encore officiellement disponible pour le public, elle peut être téléchargée en version bêta pour le moment.

L’app Discord est plus rapide et moins gourmande

Comme l'ont noté certains utilisateurs sur Reddit, Discord a récemment publié une nouvelle version de son application "Canary" - qui est essentiellement une bêta dans laquelle les développeurs testent de nouvelles fonctionnalités avant la sortie publique. Et bien la dernière en date fonctionne nativement sur les Mac M1.

Nous avons maintenant l’habitude de voir ce genre de mise à jour. En supportant la nouvelle architecture d’Apple, les applications sont non seulement plus performantes mais aussi plus économes en énergie, car les applications ARM natives peuvent tirer pleinement parti de la puce M1, M1 Pro ou M1 Max. Toutefois, il convient de noter que Discord pour macOS est toujours une application Electron, de sorte que les gains de performance ne sont pas nécessairement perceptibles. Electron est un framework JavaScript qui permet de développer des apps multiplateformes avec un seul code. Des services comme Slack ou Twitch sont basés dessus.



Pour ceux qui ne sont pas familiers, Discord est un réseau social dans lequel les utilisateurs peuvent discuter avec d'autres personnes par le biais de texte, d'audio et de vidéo. La plateforme est devenue extrêmement populaire parmi les joueurs et est disponible pour iOS, macOS, Windows, Android, Linux et même certaines consoles de jeu comme la Xbox.



Discord Canary avec le support M1 peut être téléchargé sur le site officiel de la plateforme. Il n'y a aucune indication sur la date à laquelle la mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs.

Télécharger le jeu gratuit Discord