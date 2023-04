Voicemod est désormais disponible sur Mac pour changer de voix en temps réel (bêta)

Voicemod, la populaire application pour changer de voix en temps réell, vient de débarquer sur macOS, permettant aux clients Apple de transformer leur voix et de déclencher des effets sonores en temps réel sur un ordinateur de la marque.



Le logiciel alimenté par l'IA propose un large éventail de fonctionnalités, dont plus de 100 options vocales, y compris des options humaines naturelles et réalistes, la modification de la hauteur, l'amélioration du son et une variété de voix fantastiques, drôles, effrayantes et musicales. Un outil incroyablement complet qui devrait être pris d'assaut par les utilisateurs.

Voicemod passe du PC au Mac

Outre ses énormes possibilités de personnalisation, le microphone virtuel de Voicemod prend en charge les plateformes les plus populaires, comme Discord, Roblox, Minecraft, Riot Games, Fortnite, Zoom, et plus encore comme FaceTime et iMessage. De quoi modifier sa voix en temps réel dans les applications de vidéo et de chat d'Apple.

Jaime Bosch, PDG et cofondateur de Voicemod, a déclaré :

Nous sommes ravis d'être la première entreprise à proposer une application de changement de voix en temps réel et de soundboard aux utilisateurs de macOS. Notre application est conçue pour aider les utilisateurs à gagner en confiance, à s'exprimer ou à donner vie à leurs imitations de personnages. Avec Voicemod, les utilisateurs de macOS peuvent désormais facilement transformer leur voix et même ajouter des clips sonores pour créer des tableaux sonores personnalisés correspondant à leur groupe d'amis.

Voicemod est depuis longtemps populaire auprès des utilisateurs de PC Windows, avec plus de 40 millions de joueurs, streamers, créateurs de contenu et autres personnes cherchant à trouver leur voix en ligne.

Vous pouvez même transformer votre voix en personnages fantastiques, en pilotes, en astronautes et en celle d'un acteur comme Morgan Freeman. La fonction AI Voices de Voicemod combine des techniques de conception sonore et des lignes d'acteurs vocaux professionnels pour créer une voix alimentée par l'IA. Bluffant !

Comment télécharger VoiceMod sur Mac

La version bêta de Voicemod pour macOS peut être téléchargée gratuitement sur le site web de l'entreprise, la version Pro payante permettant de débloquer des fonctionnalités et du contenu supplémentaires. Mais pour le moment, l'éditeur souhaite surtout que les clients testent le logiciel dans tous les sens afin de proposer une version finale plus stable dans les prochains mois.