Quand un bug eSIM désactive iMessage et FaceTime sur iPhone

Certains utilisateurs d'iPhone sur le service de l'opérateur américain de T-Mobile seraient victimes d'un bug eSIM qui entraîne la désactivation d'iMessage et de FaceTime pour leur numéro de téléphone, sans possibilité de le réactiver.



Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a mis en lumière ce problème en relatant sa propre expérience en la matière. Selon lui, la seule solution qui a fonctionné pour lui a été de se procurer une carte SIM physique.

Voici le tweet de Gurman :

Another solution flagged to me by some is removing your eSIM account from the iPhone and setting that up again. But that’s complex for most people and shouldn’t need to ever to be done. Not being able to send and receive texts is obviously not ideal. Not “it just works.”