Trust Wallet conseille de désactiver iMessage pour éviter le vol de crypto sur iPhone

Trust Wallet, un portefeuille de crypto-monnaies appartenant à la plateforme chinoise Binance, a averti que des pirates pourraient cibler le service iMessage de l'iPhone. Via un exploit dit "zero-day", des personnes malveillantes pourraient voler des informations sur les utilisateurs, des messages et même des crypto-monnaies. À date, rien ne confirme pourtant cette hypothèse.

La semaine dernière, le compte X de Trust Wallet a publié le message suivant :

1/2: ⚠️ Alert for iOS users: We have credible intel regarding a high-risk zero-day exploit targeting iMessage on the Dark Web.



This can infiltrate your iPhone without clicking any link. High-value targets are likely. Each use raises detection risk. #CyberSecurity