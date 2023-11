Désactiver le 120 Hz de l'iPhone économise un peu la batterie

L'une des caractéristiques de l'iPhone "Pro", depuis l'iPhone 13 Pro, est l'écran ProMotion 120 Hz. Reconduit et amélioré sur l'iPhone 14 Pro avec le mode always-on, il est également sur les derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Celui-ci ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'écran entre 1 Hz et 120 Hz pour les contenus qui le nécessitent comme les jeux.



Mais est-il utile de le désactiver pour économiser la batterie, chose qui est automatiquement faite lorsqu'on passe en mode économie d'énergie ? Notre confrère Jason Cross, de Macworld, a réalisé quelques tests à ce sujet.

Désactiver le 120 Hz sur iPhone

Comme vu à la sortie de l'iPhone 15, vous pouvez utiliser un paramètre dans Accessibilité pour limiter le taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui empêchera l'écran d'épuiser la batterie. Bien sûr, cela signifie aussi que vous ne bénéficiez pas du défilement et des animations fluides, l'un des avantages des iPhone "Pro".

Une autonomie qui varie selon l'utilisation

Jason Cross a commencé par des tests de batterie sur Geekbench 4, qui ont montré une amélioration d'environ 5 % de la durée de vie de la batterie. Un autre test, moins scientifique mais plus proche de la réalité, a révélé des différences tout aussi minimes. Le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, à moins de jouer (beaucoup) à des jeux qui tournent à 120 images par seconde.

Les jeux de tir Call of Duty : Mobile et PUBG Mobile prennent en charge des taux de rafraîchissement élevés, tout comme des jeux tels que Brawl Stars, League of Legends : Wild Rift, Genshin Impact, Alto's Odyssey, etc. Dans la plupart de ces titres, vous devez ouvrir les options du jeu pour sélectionner un mode spécial à 120 images par seconde ou à taux de rafraîchissement élevé.

S'il s'agit de tests basiques, la différence calculée est tout de même très intéressante. En désactivant ProMotion, la capacité de la batterie diminuait deux fois moins vite. Cela s'explique par le fait que le taux de rafraîchissement élevé a un impact sur le GPU et sur l'écran, évidemment. L'iPhone calcule deux fois plus, tout simplement.



Reste que l'on perd l'intérêt des jeux sur iPhone "Pro", notamment des titres comme COD Mobile qui sont bien plus agréables. Passer en mode économie d'énergie est plus simple et plus efficace encore. Il diminue le rafraîchissement, limite le processeur et un tas de paramètres pour allonger l'autonomie.



Notre conclusion est de ne pas toucher au taux de rafraîchissement de l'iPhone.