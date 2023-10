Comment désactiver l'affichage 120 Hz sur iPhone et iPad

Si, pour une raison qui vous est propre, vous souhaitez désactiver le rafraîchissement de l'écran à 120 Hz sur votre iPhone Pro ou votre iPad Pro, et revenir au taux standard de 60 Hz, vous êtes au bon endroit. Comme le fait de désactiver le mode always-on, se passer du 120 Hz permet d'économiser la batterie. En revanche, il faut garder en tête que, outre un défilement plus fluide et une meilleure réactivité pour les jeux ou les vidéos, l'écran ProMotion 120 Hz est très utile pour ceux qui écrivent / dessinent à l'Apple Pencil.

Comment ça marche le 120 Hz chez Apple ?

La première chose à savoir est que l'écran de votre iPhone ou iPad ajuste intelligemment le taux de rafraîchissement entre 1Hz et 120Hz en fonction de ce que vous faites.



Par exemple, lorsque vous regardez un film, il se rafraîchit à 24 images par seconde (ou 30 images par seconde selon la source) afin de correspondre à la fréquence d'images de la plupart des vidéos et d'éviter de drôles d'effets. De même, lorsque vous utilisez l'affichage permanent sur l'iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro et 15 Pro Max, l'affichage peut être rafraîchi à 1 Hz seulement pour économiser la batterie.



Dans la plupart des cas, le téléphone tourne à 120 Hz (dans le système), mais une partie des jeux et des apps sont limités à 60 Hz pour des questions de performances. Nous avons établi une liste de jeux compatibles 120 Hz.

Voici les iPhone et iPad qui sont capables de tourner à 120 Hz :

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 11 pouces (depuis 2017)

iPad Pro 12.9 pouces (depuis 2017)

Pourquoi désactiver ProMotion ?

L'une des principales raisons de le désactiver est d'économiser la batterie de l'iPhone et de l'iPad, car une fois que vous l'avez désactivé, l'écran de votre appareil est rafraîchi deux fois moins souvent à chaque seconde, ce qui se ressent forcément plus dans les jeux et les vidéos.



Mais ce n'est pas la seule explication. Pour certains travaux professionnels, comme l'édition vidéo, la désactivation de l'affichage à 120 Hz peut vous aider à mieux visualiser et peaufiner le contenu.



Enfin, certaines personnes auront peut-être besoin de limiter l'affichage pour leur bien-être. Il arrive que les écrans 120 Hz fassent mal aux yeux.

Désactiver ProMotion

Temporairement

La première chose à faire, est de tester le changement en activement le mode économie d'énergie sur votre iPhone ou iPad. Cela limitera automatiquement le taux de rafraîchissement de l'écran à 60 Hz au lieu de 120 Hz.



Toutefois, si vous recherchez une solution permanente, suivez le guide.

Constamment

Pour désactiver le 120 Hz complètement et pour de bon :

Ouvrez l'application Réglages.

Touchez Accessibilité.

Touchez Animation.

Activez l'option "Limiter la fréquence d'images" pour désactiver le taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Après avoir limité vos paramètres d'affichage, l'écran de votre iPhone ou iPad sera rafraîchi à 60 images par seconde au maximum. Vous verrez que le défilement, le changement de page et autre seront comme saccadés.



Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière en suivant les étapes ci-dessus et désactiver la fonction "Limiter la fréquence d'images".