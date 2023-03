Roblox lance ses outils de création de jeux en IA générative

Le mois dernier, Roblox a présenté sa vision de la création de contenu assistée par l'IA, imaginant un avenir où l'intelligence artificielle générative pourrait aider les utilisateurs à créer du code, des modèles 3D et bien d'autres choses encore à l'aide de simples instructions textuelles. Aujourd'hui, Roblox fait ses premiers pas dans ce domaine pour permettre à "chaque utilisateur de Roblox d'être un créateur" en lançant ses premiers outils d'IA : Code Assist et Material Generator, tous deux en version bêta.

Code Assist et Material Generator

Bien qu'aucun de ces outils ne soit en mesure de générer une expérience Roblox jouable à partir d'une description textuelle, Stef Corazza, responsable du studio Roblox, a déclaré lors de la GDC 2023 qu'ils pouvaient "aider à automatiser les tâches de codage de base afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail créatif".



Concrètement, cela signifie être capable de générer des extraits de code (Code Assist) et des textures d'objets (Material Generator) en se basant sur de courtes invites. Tout cela arrive avec quelques exemples : générer des textures réalistes pour un "canyon de roche rouge vif" et un "vitrail", ou e encore produire plusieurs lignes de code fonctionnel qui permettront à certains objets de changer de couleur et de s'autodétruire après qu'un joueur ait interagi avec eux.



Si vous aviez déjà testé le chatbot Chat-GPT, vous savez qu'il est déjà possible de créer une application en quelques minutes par exemple.



Code Assist semble prometteur, mais c prend soin de préciser qu'il est imparfait et qu'il peut générer des informations "incorrectes" ou "trompeuses". "C'est toujours à vous d'examiner, de tester et de déterminer si la suggestion de code est appropriée au contexte."

Malgré cela, M. Corazza, de Roblox, semble convaincu qu'il s'agit de la première étape vers la transformation de chaque utilisateur de la plateforme en créateur, suggérant qu'il ne faudra que quelques années avant que ces outils ne génèrent des scènes 3D interactives et entièrement jouables à partir d'une simple invite. À terme, nous prévoyons d'ailleurs que chacun pourra créer sa propre application ou son propre jeu facilement sans effort. Il suffira de bien décrire le produit attendu.



Pour mémoire, Roblox est un jeu vidéo free-to-play de type MMO (massivement multijoueur en ligne) destiné aux enfants et adolescents, créé par David Baszucki. Sort en 2004 en version bêta et en version finale en 2005, il permet de programmer des jeux en Luau, son propre langage de programmation.

