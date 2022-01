Apple va étendre la bêta de Xcode Cloud dans les prochaines semaines

En juin dernier lors de la WWDC 21, Apple a annoncé Xcode Cloud, une nouvelle plateforme qui permet aux développeurs d'accélérer le processus de développement en exécutant de nombreuses tâches dans les nuages. Alors que la plateforme est toujours disponible en version bêta privée, Apple indique que l'accès sera bientôt étendu à davantage de développeurs, tandis que le lancement officiel est toujours attendu plus tard cette année.

Xcode Cloud bientôt ouvert à plus de développeurs

Pour ceux qui ne le savent pas, Xcode est l'outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plateformes d'Apple, qui comprennent iOS, macOS, watchOS et tvOS. De son côté, Xcode Cloud est un outil supplémentaire de l’éditeur qui fait office d’intégration continue et qui permet donc de compiler, tester et plus encore de manière transparente sur les serveurs d’Apple libérant ainsi le Mac du développeur.

Dans un e-mail, Apple remercie les développeurs qui ont été invités à tester Xcode Cloud depuis la version bêta de l'année dernière. La société indique que le programme bêta est "en pleine forme avec plus de 10 000 équipes de développeurs activées" et souligne également certaines mises à jour qui ont été faites jusqu'à présent.



Cependant, ce qui est le plus intéressant dans cette communication, c'est qu'Apple a révélé que l'accès à la version bêta de Xcode Cloud sera étendu à davantage de développeurs "au cours des prochaines semaines".



L'e-mail réaffirme également que Xcode Cloud sera officiellement mis à la disposition de tous les développeurs plus tard cette année, bien qu'aucune date précise n'ait été fournie.

Nous vous remercions d'avoir participé à la bêta de Xcode Cloud, qui se poursuit avec plus de 10 000 équipes de développeurs activées. Les commentaires des développeurs s'avèrent incroyablement précieux pour nous aider à affiner le produit.



Le programme bêta va continuer à s'étendre au cours des prochaines semaines, et Xcode Cloud est en bonne voie pour être généralement disponible pour les développeurs cette année. Nous partagerons plus d'informations à l'approche de la disponibilité générale.

Si vous êtes un développeur Apple, vous trouverez plus de détails sur le fonctionnement de Xcode Cloud sur le site Apple Developer.

