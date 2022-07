Apple lance les MacBook Air M2 en France

Annoncés début juin, les MacBook Air M2 sont enfin disponibles après un long mois d'attente et des tests qui nous ont mis l'eau à la bouche tellement que ce modèle de MacBook Air a été décrit comme étant "parfait". Après 1 semaine de précommande, Apple lance officiellement ses nouveaux MacBook Air à la vente, vous pouvez les acquérir dès maintenant pour une livraison à domicile ou un retrait en boutique.

Les MacBook Air M2 sont disponibles

Nous sommes le 15 juillet et c'est... le lancement officiel. Apple tient ses engagements et donne le feu vert aujourd'hui pour la commercialisation des MacBook Air M2 en France et dans de nombreux pays dans le monde. Ces MacBook Air embarquent la nouvelle puce M2 avec des configurations approximativement identique, mais divisées en deux modèles :

MacBook Air à 1499€ : puce M2, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée, stockage SSD de 256 Go

: puce M2, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée, stockage SSD de 256 Go MacBook Air à 1849€ : puce M2, CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée, stockage SSD de 512 Go

Au-delà de ces deux configurations, un autre point diffère entre les deux modèles, c'est l'adaptateur secteur USB-C. Le MacBook Air le plus coûteux possède le nouvel adaptateur secteur double port USB-C jusqu'à 35W quand l'autre est toujours sur l'ancien à 30W.

Rappelons également que les deux MacBook Air M2 proposent : le Neural Engine 16 cœurs, jusqu'à 2 To de stockage configurable, une caméra FaceTime HD de 1080p, un port de charge MagSafe 3, deux ports Thunderbolt/USB 4, un Magic Keyboard avec Touch ID et un Trackpad avec l'intégration de la technologie Force Touch.



En ce qui concerne l'écran, on retrouve une taille de 13,6 pouces avec du Liquid Retina capable de prendre en charge jusqu'à un milliard de couleurs. Apple promet que le texte sera d'une netteté rarement perçue jusqu'à aujourd'hui et les photos exploseront de couleurs avec les détails mis en valeur. Apple annonce 500 nits de luminosité et l'intégration de la technologie True Tone.

Où acheter les nouveaux

MacBook Air M2 ?

Disponible en couleurs : minuit, lumière stellaire, gris sidéral et argent, les MacBook Air M2 peuvent être commandés chez la majorité des revendeurs :

