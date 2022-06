Apple lance un adaptateur secteur de 35W avec 2 ports USB-C (bientôt disponible)

Officiellement, Apple a supprimé l'adaptateur secteur de ses produits pour la protection de l'environnement, cela permet de réduire les émissions provenant de leur fabrication et de leur...

Comme la majorité des accessoires officiels d'Apple, on retrouvera un prix assez élevé , attendez-vous à le commander au tarif de 65 euros avec la livraison offerte. Apple ne mentionne pas de date pour l'ouverture des commandes ni d'estimation pour l'expédition ou la possibilité d'un retrait dans un Apple Store à côté de chez vous. Cet adaptateur secteur montre une fois de plus qu'Apple fait un pas supplémentaire vers l'USB-C , l'entreprise aurait pu mettre des ports USB comme sur ces anciens adaptateurs secteur, mais Apple a choisi de ne pas le faire pour permettre à tout utilisateur qui possède des produits d'autres marques de profiter de l'adaptateur secteur.

L'Apple Event de ce soir s'est essentiellement concentré autour des nouveaux logiciels qui seront disponibles pour tous à la rentrée. Toutefois, Apple a aussi dévoilé quelques nouveautés matérielles, on pense notamment aux MacBook Air et Pro 2022 avec la puce M2 . Ce que n'a pas mentionné Apple lors de la présentation, c'est l'arrivée d'un accessoire : un adaptateur secteur de 35W qui a la particularité d'avoir 2 ports USB-C !

