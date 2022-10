Pas d'adaptateur secteur = une amende ! Le Brésil condamne une fois de plus Apple

Que ce soit en France ou dans le reste du monde, Apple n'inclut plus l'adaptateur secteur quand vous achetez un nouvel iPhone. L'entreprise vous invite à réutiliser votre ancien accessoire ou d'en acheter un si vous venez de l'écosystème Android. Cette politique qui a pour objectif de protéger l'environnement est aujourd'hui devenue banale. Toutefois, le Brésil n'arrive pas à s'y faire. La justice estime que quand Apple vend un iPhone, l'entreprise doit aussi fournir les moyens matériels pour la recharge, c'est une question de logique !

Apple écope d'une nouvelle amende par un tribunal de l'État de São Paulo

Le Brésil vient de condamner une fois de plus Apple sur l'absence de l'adaptateur secteur lors de l'achat d'un iPhone. Cette fois, le verdict a été rendu par un tribunal situé dans l'État de Sāo Paulo. D'après le juge, la nouvelle politique d'Apple constitue une "vente liée", car tous les clients ne possèdent pas un adaptateur compatible à leur domicile, certains sont obligés d'en acheter un nouveau en Apple Store ou chez un revendeur.



Le Brésil a déjà entendu Apple au sujet de la protection de l'environnement, le pays a conscience que la diminution massive de la production d'un adaptateur secteur permet de réduire considérablement les émissions de carbone et les déchets électroniques. Cependant, le Brésil souhaite que cette récente politique d'Apple ne vienne pas nuire aux consommateurs.

Dans la vision du juge qui a rendu le verdict, on estime qu'un iPhone coûte très cher, si en plus le client doit acheter un adaptateur secteur en supplément pour recharger son iPhone, ce n'est pas correct envers les consommateurs brésiliens. Au-delà de ce point de vue, les audiences au tribunal ont laissé sous-entendre à plusieurs reprises qu'Apple penserait plus aux économies qu'à la protection de l'environnement. Avec le retrait de l'adaptateur secteur et des EarPods dans chaque boîte d'iPhone, Apple économise de gigantesques sommes à l'année !



La Cour de justice de São Paulo a donc infligé une amende de 100 millions de reais (environ 19 millions de dollars) à Apple. Le tribunal brésilien a également exigé que le chargeur soit fourni avec tous les iPhone vendus dans le pays. Comme elle l'a fait lorsque le ministère brésilien de la justice a mis un terme aux ventes d'iPhone, Apple a déclaré qu'elle ferait appel de la décision, comme ce fût le cas pour l’iPhone 12.



Apple n'est pas le seul fabricant de smartphones confronté à ces sanctions à répétition, Samsung en a aussi fait les frais. Comme la firme sud-coréenne suit toujours les bonnes idées d'Apple, l'adaptateur secteur a lui aussi été supprimé des derniers Galaxy. Le Brésil n'a pas fait de différence, Samsung a rapidement reçu un coup de pression pour réintégrer l'adaptateur secteur. Contrairement à Apple, le géant sud-coréen a préféré ne pas aller à la confrontation et se rendre jusqu'à une lourde amende, Samsung a finalement cédé et a remis l'adaptateur secteur exclusivement pour les clients brésiliens. Le retour de l'accessoire a eu lieu avec le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4.