FaceApp : Une amende de 3,1 millions de dollars pour Apple au Brésil

La justice brésilienne vient de frapper un grand coup contre les géants de la tech Apple et Google concernant la collecte de données personnelles via l'application FaceApp. Cette décision, qui fait jurisprudence au Brésil, soulève d'importantes questions sur la responsabilité des stores d'applications dans la protection des données des utilisateurs et aussi sur le zèle de la justice brésilienne qui est très active contre l'App Store depuis quelques mois.

Une amende record pour Apple et Google au Brésil

Le juge Douglas de Melo Martins, de l'État du Maranhão au Brésil, vient de condamner Apple et Google à une amende de 19 millions de reais (environ 3 millions d'euros) pour avoir distribué l'application FaceApp, accusée de collecter de manière inappropriée les données sensibles de ses utilisateurs. La décision va plus loin puisqu'elle prévoit également une compensation individuelle de 500 reais (environ 80 euros) pour chaque utilisateur brésilien ayant utilisé l'application depuis juin 2020.



Selon le tribunal, les deux géants technologiques ont enfreint le cadre civil brésilien de l'Internet, une loi qui réglemente l'utilisation d'Internet et des plateformes numériques dans le pays. L'application est notamment pointée du doigt pour ne pas avoir fourni ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité en portugais, une obligation légale au Brésil.

Les implications pour Apple et sa politique de confidentialité

Cette décision est particulièrement intéressante pour Apple, qui a fait de la protection de la vie privée l'un de ses arguments marketing majeurs ces dernières années. La firme de Cupertino s'est défendue en affirmant n'avoir "aucun contrôle sur les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de FaceApp", celle-ci étant "distribuée et maintenue par un tiers". Apple soutient également que la collecte des données était conforme aux "standards internationaux".



Pour le juge cependant, tant Apple que Google "jouent un rôle actif dans la chaîne de consommation, fournissant l'infrastructure et les conditions nécessaires au fonctionnement de FaceApp". Cette position pourrait avoir des répercussions importantes sur la manière dont Apple examine et valide les applications sur son App Store, en particulier dans le pays.

FaceApp : une application controversée

Pour rappel, FaceApp est devenue virale grâce à ses filtres permettant de modifier les photos, notamment avec des effets de vieillissement, de lissage de la peau et divers accessoires. Cependant, l'application a déjà fait l'objet de nombreuses controverses. En 2019, elle avait été accusée de stocker les photos des utilisateurs sur ses serveurs sans consentement. Le FBI l'avait même qualifiée de "menace potentielle" en raison de ses liens avec la Russie.



Malgré ces controverses, l'application reste disponible sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, proposant des achats intégrés allant jusqu'à 100 dollars. Les deux entreprises peuvent encore faire appel de cette décision, mais elle marque un précédent important dans la responsabilisation des plateformes de distribution d'applications concernant la protection des données personnelles des utilisateurs. La justice brésilienne estime qu'en tant que distributeurs, les store d'apps sont entièrement responsables du contenu des applications. C'est assez absurde, mais c'est ainsi.



Source