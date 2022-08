L'adaptateur secteur de 5W d'Apple a disparu de certains pays

Ce que cherchent aujourd'hui les consommateurs dès qu'on aborde le sujet de la recharge d'un smartphone : c'est la rapidité. Face aux géants chinois qui ont mis le paquet sur la vitesse de charge de la batterie de leurs smartphones, Apple a été obligé d'augmenter également le nombre de W de ses adaptateurs secteur. Visiblement, les temps changent et la disponibilité des accessoires aussi, Apple semble définitivement exclure son adaptateur secteur USB 5W.

Un stock "épuisé"

Selon le site japonais Mac Otakara, l'Apple Store en ligne au Japon est actuellement en rupture de stock du chargeur 5W qui est en vente depuis très longtemps pour les iPhone, iPad mini et Apple Watch. En voulant voir si la tendance était la même à l'étranger, la rédaction du média japonais a observé les autres Apple Store en ligne. Sans surprise, l'adaptateur secteur est soit complètement supprimé ou impossible à commander à cause d'un "stock épuisé".



Voici la liste des pays qui n'ont plus de stocks ou qui n'ont plus la fiche produit de l'adaptateur secteur 5W d'Apple :

France

Chine

Allemagne

Australie

Espagne

Nouvelle-Zélande

Italie

Aux États-Unis, au Canada, Irlande, Singapour, Royaume-Uni et dans d'autres pays, l'accessoire est toujours disponible. Apple cherche probablement à vider les stocks avant de mettre fin à la possibilité de commander l'adaptateur secteur.



Cet accessoire a souvent été critiqué pour sa vitesse de recharge trop lente, Apple l'a pourtant utilisé pendant une très longue période, il était inclus de base dans les packagings des iPhone 3G à l'iPhone 11. Depuis les iPhone 11 Pro, Apple a glissé un adaptateur secteur de 18W dans la boîte, une initiative qui était plus que nécessaire vu les plus grosses batteries qui ont été intégrées dans les derniers iPhone.



Pour Apple, fournir un adaptateur secteur de 18W pour l'iPhone est largement suffisant, car plus la recharge est rapide et plus cela fait chauffer la batterie, ce qui réduit considérablement sa durée de vie. Contrairement à des concurrents comme Xiaomi ou Huawei, Apple préfère faire durer le plus longtemps votre batterie, ce qui vous évitera de devoir changer si vous choisissez de conserver votre iPhone deux, trois ans ou plus.