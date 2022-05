Apple Music augmente pour les étudiants de certains pays

⏰ Hier à 21:01

Medhi Naitmazi

Apple Music coûte désormais plus cher pour les étudiants de nombreux pays, suite à un courriel envoyé à ces derniers. À date, le service de streaming propose quatre niveaux d'abonnement différents à ses utilisateurs : individuel, étudiant, familial et plan vocal. Et avant aujourd'hui, l'offre étudiante était très attractive.

Apple Music est plus cher pour les étudiants

Sur Twitter, un étudiant d'Afrique du Sud a publié l'e-mail qu'Apple lui a envoyé au sujet de l'augmentation du prix d'Apple Music :

Merci pour cette triste nouvelle Apple. pic.twitter.com/zW9lZo5U3d — Nikhil (@LVDNoff) May 21, 2022

Voici ce que certains étudiants ont pu recevoir dans leur boîte :

Merci de vous être abonné à Apple Music. Nous voulions vous informer d'un changement à venir pour cet abonnement.Apple augmente le prix de cet abonnement de 1,49 USD par mois à 1,99 USD par mois.

Les sud-africains ne sont pas les seuls à payer plus cher leur abonnement, les étudiants en Australie, aux Philippines, à Singapour, en Malaisie, en Arabie saoudite, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Indonésie, en Israël et au Kenya ont également reçu la "bonne nouvelle". Bien évidemment, ce n'est pas une politique volontaire de la firme mais un ajustement par rapport aux monnaies locales et au cours du dollar. Spotify avait par exemple augmenté d'un dollar son abonnement l'an passé pour ces mêmes raisons.

Quel est le prix d'Apple Music pour les étudiants en France ?

L'offre classique individuelle d'Apple Music est fixé à 9,99 € par mois depuis son lancement. Ce tarif est divisé par deux pour les étudiants, passant ainsi à 4,99 €. Aux USA, le prix est comparable avec 4,99$.



Si vous habitez dans un pays concerné par l'augmentation, faites-nous signe dans les commentaires.