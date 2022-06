Le prix d'Apple Music Étudiant augmente à 5,99€ en France (+ tuto)

Ce n'était qu'une question de temps, le prix de l'abonnement étudiant à Apple Music est désormais revu à la hausse du côté de la firme de Cupertino. Le forfait passe ainsi de 4,99€ à 5,99€ en France, mais aussi en Belgique. En Suisse, le tarif passe de 6.50 à CHF 7.50. Apple avait augmenté le prix de l'abonnement étudiant dans plusieurs pays le mois dernier.

Un geste mesquin d'Apple

La formule destinée aux étudiants augmente donc une nouvelle fois dans certains pays. Après l'Afrique du Sud, l'Australie, les Philippines, à Singapour, la Malaisie, l'Arabie saoudite, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Indonésie, Israël et le Kenya, c'est au tour des jeunes français, belges, suisses et même japonais de payer plus cher comme l'a repéré notre confrère iGen. L'augmentation conséquente puisqu'on parle d'une hausse de 20%.

Apple a beau marteler à chaque conférence qu'elle propose des prix plus abordables pour que les étudiants aient accès à ses produits comme le Mac par exemple, mais le constructeur américain n'hésite pas à aller gratter 1 euro quand elle le peut.



Que pensez-vous de cette augmentation ? Les concurrents sont tous alignés à 4,99€, sauf Deezer qui demande un euro de plus. Il faut avouer que la formule Apple One est plus intéressante à 14,95€ pour une famille avec Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade.

Comment souscrire à une offre étudiante ?

Pour bénéficier d’un abonnement étudiant à Apple Music, vous devez être étudiant dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur délivrant des diplômes universitaires. Les établissements préuniversitaires, les collèges d’enseignement technique et certains cours spéciaux sont également éligibles au Japon.

Ouvrez l’app Apple Music ou iTunes. Accédez à "Écouter" ou "Pour vous". Cliquez sur l’offre d’essai. Sélectionnez "Étudiant", puis Cliquez sur "Confirmez votre éligibilité". Vous serez redirigé vers le site Web UNiDAYS dans lequel vous devrez suivre les instructions à l’écran pour vérifier votre inscription. Une fois qu’UNiDAYS a validé votre statut d’étudiant, vous serez redirigé vers Apple Music ou vers iTunes. Connectez-vous à l’aide de l’identifiant Apple et du mot de passe avec lesquels vous effectuez vos achats. Si vous ne possédez pas d’identifiant Apple, choisissez "Créer un identifiant Apple", puis procédez comme suit. Validez vos informations de facturation et ajoutez un mode de paiement valide. Touchez ou cliquez sur Rejoindre.

