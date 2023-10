HomePod 2 : Apple le vend en reconditionné dans certains pays

Le HomePod de deuxième génération figure comme l'une des enceintes connectées les plus impressionnantes sur le marché. Le problème, c'est son prix, commercialisé à 349€, cela incite les clients à traquer les promotions, voire se rapprocher du marché du reconditionnement pour obtenir de belles remises. Apple a bien conscience que le HomePod 2 plaît énormément et qu'il y a une clientèle très présente pour l’acquérir en reconditionné.

Le HomePod 2 débarque dans la catégorie "Reconditionné" de l'Apple Store en ligne

Apple a récemment introduit des modèles reconditionnés de son HomePod de deuxième génération dans une sélection de pays. Ceux-ci incluent le :

Royaume-Uni

Irlande

Allemagne

Italie

Espagne

Les Pays-Bas

Belgique

Australie

Nouvelle-Zélande

Japon

Les clients en France, quant à eux, attendent toujours cette option, bien que les produits soient déjà listés.

Une petite remise pas "fofolle"

Les offres d'Apple pour le HomePod 2 reconditionné offrent une alternative plus abordable aux consommateurs, avec une réduction de 15% sur le prix d'origine. Les modèles reconditionnés dans les autres pays sont proposés à 249 £/249 $, comparativement à 299 £/299 $ pour un modèle flambant neuf.

Les engagements d'Apple

L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur. Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires.



On peut le dire... C'est du reconditionnement de luxe. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuit en cas d'insatisfaction. Difficile de faire mieux.