Apple vend des iPhone 15 Pro reconditionnés en France

Après l'iPhone 15, Apple a commencé à proposer des modèles d'iPhone 15 Pro reconditionnés en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. C'est la première fois que le refurb du géant liste ce téléphone à un prix réduit depuis sa sortie initiale en 2023. L'occasion de retrouver un appareil qui n'est plus disponible dans la gamme officielle.

Il était temps !

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont désormais disponibles sur le refurb France avec une remise de 15 % sur le prix du neuf. Alors que les modèles d'iPhone 15 reconditionnés standards ont été introduits en début de semaines, les américains ne sont toujours pas concernés, une première.

Pour mémoire, l'iPhone 15 Pro démarrait à 1 229 euros en France, avec ces nouveautés :

Design en titane : Le châssis est en titane de qualité aérospatiale, rendant les iPhone 15 Pro et Pro Max les modèles Pro les plus légers jamais conçus par Apple. Il était légèrement plus compact aussi que celui des iPhone 15.

Écran : Des bords plus fins et une luminosité accrue pour l'écran, avec la technologie ProMotion 120 Hz.

Bouton Action : Un nouveau bouton Action remplace l'ancien commutateur de mode silencieux, permettant de personnaliser rapidement l'accès à diverses fonctions.

Améliorations de l'appareil photo : Capteur principal de 48 Mpx avec une très haute résolution par défaut à 24 Mpx. Téléobjectif 5x exclusif à l'iPhone 15 Pro Max, utilisant une technologie Tetraprism pour un zoom optique amélioré de x5 (équivalent à 120 mm).

Puce A17 Pro avec gravé selon un processus de fabrication en 3 nm, avec des fonctions exclusives comme le ray-tracing pour les jeux.

Port USB-C : Le connecteur USB-C permet des vitesses de transfert de données jusqu'à 20 fois plus rapides que l'USB 2, avec des formats vidéo professionnels supportés.

Le reconditionné chez Apple

Ces iPhones reconditionnés "made in Apple" sont déverrouillés et fonctionnent avec tous les opérateurs, ils sont dotés d'une nouvelle batterie, une nouvelle coque extérieure et sont livrés avec un câble USB-C vers USB-C, imitant de près l'expérience d'achat d'un nouveau téléphone.



La différence est qu'ils n'ont droit qu'à une garantie standard d'un an, avec la possibilité pour les acheteurs d'acheter une couverture supplémentaire via AppleCare+.



Après le lancement de la série iPhone 16 en septembre 2024, Apple a abandonné l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Cependant, les nouveaux modèles d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Plus sont toujours disponibles à l'achat sur la boutique en ligne principale d'Apple. Sinon, pensez à consultez les soldes 2025, il y a des affaires à faire sur les derniers iPhone.