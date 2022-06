Apple met en vente le chargeur USB-C à 2 ports à 65€

Aux côtés des MacBook Air M2 et MacBook Pro M2, Apple a également profité de la WWDC 22 pour présenter un nouvel accessoire, un adaptateur secteur de 35W qui a la particularité d'avoir 2 ports USB-C. Et bien vous pouvez à présent le commander sur le site d'Apple pour la modique somme de 65 euros.

Nouveau sur l'Apple Store en ligne

Comme prévu, Apple a donc commercialisé un adaptateur secteur de 35W doté de deux ports USB-C vous permettant de recharger deux appareils en simultané. Sa particularité est qu'il est très compact et donc pratique pour les voyages notamment.



Voici comment Apple décrit son accessoire :

L’Adaptateur secteur double port USB-C 35 W vous permet de recharger deux appareils en même temps, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement. Apple vous recommande de l’utiliser avec le MacBook Air. Vous pouvez aussi l’utiliser avec un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou des AirPods.



Associez cet adaptateur secteur au Kit de voyage pour pouvoir recharger votre appareil dans d’autres régions du monde.

Ce chargeur compact sera inclus dans la boîte du nouveau MacBook Air 2022 lorsqu'il sera configuré avec une puce M2 avec un GPU à 10 cœurs et 512 Go de stockage ou plus, mais il est maintenant disponible à l'achat séparément aussi via le site Apple.com et l'application Apple Store.



Apple recommande d'utiliser le chargeur susmentionné avec le nouveau MacBook Air, mais ils sont également compatibles avec l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods, etc.



Outre la France, l'adaptateur compact est en vente aux États-Unis, au Canada, à la Chine, au Japon, au Mexique, aux Philippines, à Taïwan et en Thaïlande.

Si vous trouvez l'accessoire d'Apple trop cher, sachez que Samsung vend le même mais en noir à 25€...

