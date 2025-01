Une mise à jour de firmware 2A143 pour le chargeur MagSafe d'Apple

Apple lance une nouvelle mise à jour firmware pour son chargeur MagSafe. Comme souvent sur ce genre d'appareil, il n'y a aucune nouveauté significative au programme. C'est une simple nouvelle version interne qui ne changera le quotidien d'aucun utilisateur.

Nouveau firmware pour le chargeur MagSafe officiel

Apple a déployé une mise à jour pour le firmware du chargeur MagSafe 25 W, compatible avec les iPhone 12 et modèles ultérieurs, ainsi que les AirPods et l’Apple Watch. Cette version 2A143 remplace le firmware précédent 2A138 mais n'offre pas de nouveautés pour l'utilisateur. L'iPhone 16 est toujours le seul à se charger jusqu'à 25 W tandis que les iPhone 12 à 15 restent bloqués à 15 W.



Les utilisateurs doivent connecter le chargeur MagSafe à un appareil Apple pour que la mise à jour soit automatiquement lancée. Cependant, Apple ne fournit pas de détails spécifiques sur les modifications apportées à cette mise à jour, telles que de nouvelles fonctionnalités ou corrections de bogues. Il n’existe pas de méthode explicite pour vérifier ou déclencher la mise à jour du firmware d’un chargeur MagSafe. Comme pour les AirPods, il est néanmoins possible de vérifier la version du firmware via les réglages.

Le chargeur MagSafe d'Apple

Le chargeur MagSafe d'Apple est compatible avec la recharge Qi et Qi2. Vous pouvez donc l’utiliser comme n’importe quel chargeur certifié Qi ou Qi2 pour recharger sans fil votre iPhone 8 (ou modèle ultérieur) ainsi que les modèles d’AirPods avec boîtier de charge sans fil. Il est disponible en deux longueurs de câble : 1 m et 2 m aux prix de 49 € et 59 €. De nombreuses alternatives sous différentes formes sont maintenant disponibles sur le marché.



Nous avons récemment testé le support MagSafe d'Anker à seulement 26 € (en appliquant la remise) par exemple. Un autre format mais une puissance égale grâce à la norme Qi2, pour un prix divisé par deux.

