Apple propose une belle remise sur son chargeur MagSafe

Beaucoup de personnes choisissent en priorité les accessoires commercialisés par Apple, essentiellement pour des raisons de qualité et de fiabilité. Le problème, c'est que les accessoires Apple sont bien plus chers que ce que proposent les accessoiristes tiers. Heureusement, on peut parfois trouver des promotions séduisantes sur certains accessoires Apple, c'est le cas en ce moment sur Amazon où le chargeur MagSafe est en promotion avec une remise très intéressante.

Bénéficiez de -24% dès maintenant

Pour une durée temporaire, Apple propose en ce moment une belle réduction sur son chargeur MagSafe officiel. Normalement commercialisé à 49€, celui-ci est disponible à seulement 37€, ce qui représente une remise de 24% par rapport au prix officiel pratiqué sur l'Apple Store en ligne. De plus, si vous avez la chance d'être abonné Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant votre localisation.

Les atouts du chargeur MagSafe d'Apple

Les points forts du chargeur MagSafe d'Apple résident principalement dans sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Avec le chargeur MagSafe, la recharge sans fil devient non seulement pratique, mais aussi efficace. Grâce à un système d'aimants parfaitement ajustés, votre iPhone 12 (ou un modèle ultérieur) se connecte automatiquement au chargeur. Cette connexion magnétique assure un alignement précis, garantissant une recharge sans fil rapide. La puissance de charge atteint un maximum de 15 watts, permettant ainsi une recharge plus rapide comparée aux chargeurs sans fil traditionnels.



Un autre avantage majeur du chargeur MagSafe est sa compatibilité avec la technologie Qi, cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour recharger sans fil non seulement les modèles d'iPhone à partir de l'iPhone 8, mais aussi les modèles d’AirPods équipés d'un boîtier de charge sans fil. Cette polyvalence en fait un outil extrêmement pratique pour les utilisateurs de plusieurs appareils Apple.

Si vous cherchez des alternatives moins chères, vous avez le chargeur MagSafe de Hoonyer à seulement 9,99€ (qui est d'ailleurs noté 4,5/5) ou encore le chargeur MagSafe de Jsaux en promotion à 12,78€ au lieu de 15,99€.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.