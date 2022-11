Apple Magic Charger : le nouveau chargeur MagSafe aurait fuité

@TheBlueMister, @duanrui1206 et d'autres ont posté des images d'un futur accessoire nommé Apple Magic Charger. Ce chargeur MagSafe pour iPhone serait bientôt mis sur le marché par la marque. Une annonce imminente est possible avant les fêtes.

Le compte Twitter @TheBlueMister, collectionneur de produits Apple, ainsi que d'autres collectionneurs situés en Asie ont partagé des images inédites de ce qui semble être un nouveau chargeur MagSafe.



D'après les informations récoltées, ce serait la version "test validation de conception" d'un nouveau chargeur MagSafe qu'Apple s'apprêterait à sortir dans les mois à venir.



Pour ce qui est du nom, il a simplement connecté l'accessoire à un Mac qui lui a immédiatement révélé l'information. Au vu des images, l'accessoire ressemble comme deux gouttes d'eau à l'emplacement de recharge de l'Apple Watch sur le MagSafe Duo.

Sauf que cette fois-ci, ce serait à la bonne taille pour recharger un iPhone. On peut également imaginer qu'il sera possible de positionner l'iPhone à plat sur le support, mais aussi à l'horizontal lorsqu'il est ouvert comme sur l'image ci-dessus.

Il ne reste donc plus qu'à patienter pour voir si ces nouvelles rumeurs sont avérées. La bonne nouvelle, c'est que pour une fois, nous avons des images concrètes. Seriez-vous intéressés par ce produit s'il venait à être commercialisé ? À quel prix, c'est une autre histoire…

Tell me how to tear this dvt down😨

Seems difficult#Apple #appleinternal @AppleDemoYT @applintrnl pic.twitter.com/fcCJk99zeG