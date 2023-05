Le chargeur MagSafe d'Apple se met à jour avec le firmware 10M3761

Apple a publié ce soir un nouveau firmware pour son chargeur MagSafe. Le nouveau firmware est numéroté 10M3761, à comparer au firmware précédent 10M1821. Au niveau de l'application Réglages, vous verrez le numéro de version 258.0.0.0 (contre 255.0.0.0 auparavant). Une astuce qui vous permettra de savoir si votre chargeur a bien installé la dernière mise à jour.

Nouvelle version du firmware

Le chargeur MagSafe a été initialement commercialisé à l'automne 2020 aux côtés des iPhone 12, il s'agit ce soir de la quatrième mise à jour du micrologiciel pour l'accessoire. Comme les mises à jour du micrologiciel sont publiées de manière discrète, Apple ne fournit pas de notes de version. Il n'y a donc aucune certitude sur les changements, le firmware pourrait avoir des optimisations pour les derniers iPhone.

Comment installer la mise à jour ?

Il n'y a pas de méthode claire pour mettre à jour le firmware d'un chargeur MagSafe, il doit être connecté à un appareil Apple pour qu'une mise à jour du firmware soit lancée. La seule façon pour vérifier si vous possédez bien la dernière mise à jour, c'est de vérifier la version logicielle dans l'application Réglages de votre iPhone !



Le chargeur MagSafe d'Apple se fixe magnétiquement à votre iPhone, il offre une charge rapide et pratique sans nécessiter de branchement physique. Le design magnétique garantit que le chargeur reste bien en place et évite que votre iPhone ne se déplace ou tombe pendant la charge.



Vous pouvez bénéficier d'une promotion sur le chargeur MagSafe officiel vendu par Apple, il est actuellement disponible à 45,99€ au lieu de 49€ sur Amazon. L'achat d'un chargeur MagSafe peut être une excellente option pour ceux qui cherchent une charge facile, rapide et sécurisée pour leur iPhone.

