Le chargeur MagSafe d'Apple se met à jour avec le firmware 10M1821

Comme les mises à jour du micrologiciel sont publiées de manière discrète par voie aérienne, Apple ne fournit pas de notes de version. Il n'y a donc aucune certitude sur les changements, mais étant donné la sortie récente des iPhone 14 et des AirPods Pro 2 , le firmware pourrait avoir des optimisations pour ces appareils. Il n'y a pas de méthode claire pour mettre à jour le firmware d'un chargeur MagSafe, mais il doit être branché et connecté à un appareil Apple pour qu'une mise à jour du firmware soit lancée. Qui a déjà la mise à jour parmi vous ? N'oubliez pas notre dossier sur les meilleurs chargeurs MagSafe !

Le chargeur MagSafe a été initialement commercialisé à l'automne 2020 aux côtés des iPhone 12, et il s'agit de la troisième mise à jour du micrologiciel pour l'accessoire.

Apple a publié ce soir un nouveau firmware pour le chargeur MagSafe qui lui confère la compatibilité avec les AirPods Pro 2 et un meilleur support des iPhone 14. Le nouveau firmware est numéroté 10M1821, à comparer au firmware précédent 10M229. Au niveau de l'application Réglages, vous verrez un numéro de version 255.0.0.0 (contre 247.0.0.0 auparavant).

