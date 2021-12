Apple met à jour le firmware du chargeur MagSafe en 10M229

On vous en avait parlé il y a quelques jours, après une commercialisation qui a commencé par les États-Unis, le chargeur MagSafe d'Aukey est enfin disponible en France et dans le reste de...

Décidément, c'est le bon moment de s'offrir un chargeur MagSafe. Après Aukey ce matin, ESR vient de lancer son chargeur magnétique pour iPhone 12 (et inférieur). Après avoir été les...

Il n'existe pas de méthode spécifique pour mettre à jour le firmware d'un chargeur MagSafe, mais il doit être branché et connecté à un appareil Apple pour qu'une nouvelle version puisse être installée. Apparemment, le MagSafe Duo est aussi concerné.

Parce que les mises à jour du firmware se font discrètement sans fil, Apple ne fournit pas de notes de version. Il est donc compliquer de connaître les évolutions ou corrections incluses dans le logiciel. On imagine que les petits bugs de détection de la mise en charge ou bien une meilleure compatibilité avec les derniers AirPods 3 et AirPods Pro 2021 a été intégrée. Les nouveaux écouteurs d'Apple disposent en effet d'un boitier compatible MagSafe, la technologie de charge aimantée par induction.

Le chargeur MagSafe est initialement sorti à l'automne 2020 avec les iPhone 12, et il a déjà fait l'objet d'au moins une mise à jour du firmware entre temps.

Apple n'a pas seulement mis à jour ses AirPods, la firme vient de proposer le nouveau firmware pour son chargeur MagSafe qui est compatible avec les modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 13, ceux qui sont équipés d'un aimant interne. Le nouveau firmware est numéroté 10M229, contre 9M5069 auparavant.

