Backbone Pro : la nouvelle manette est aussi chère que performante !

Backbone a dévoilé sa Backbone Pro, un contrôleur de jeu de nouvelle génération polyvalent conçu pour une utilisation fluide sur téléphones dont l'iPhone, mais aussi les tablettes comme l'iPad, les ordinateurs portables comme le MacBook, les téléviseurs et casques VR, y compris l’Apple Vision Pro. Une très belle manette au prix tout aussi frappant.

Découvrez la Backbone Pro

Pensé pour un jeu indépendant des plateformes, l'accessoire propose une connectivité USB-C filaire pour le jeu portable et Bluetooth pour le mode sans fil, se couplant instantanément avec iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Meta Quest et Samsung Gaming Hub. L’application Backbone (cf plus bas), avec sa technologie « FlowState », permet de passer rapidement d’un appareil à l’autre.



Testée avec GeForce NOW et Xbox Cloud Gaming sur un iPhone 15 Pro et un MacBook Pro M3, la Backbone Pro offre une expérience fluide et réactive, son fonctionnement en double mode donnant une sensation de contrôleur de console, bien au-delà d’un simple accessoire mobile.



Développé sur trois ans avec 9 000 itérations de composants et 30 études utilisateurs, ce contrôleur, conçu par une équipe incluant d’anciens ingénieurs d’Apple et Google, intègre des joysticks pleine taille dans un format compact. Il dispose de boutons arrière reprogrammables, de profils de contrôle personnalisables et d’un design ergonomique pour un confort prolongé.



Étroitement intégrée à l’application Backbone, la manette prend en charge les jeux de l’App Store (et donc d'Apple Arcade), de Netflix Games, du Play Store, de Xbox Remote Play, de Steam Link et de GeForce NOW, tandis qu’un nouvel émulateur introduit la compatibilité avec les jeux rétro et une recherche intelligente facilite le lancement de titres sur différentes plateformes. Les abonnés Backbone+ accèdent à une bibliothèque rotative de jeux gratuits et à des fonctionnalités améliorées pour le contrôleur.

Notre avis sur la BackBone Pro

La Backbone Pro est une amélioration notable par rapport à l'excellente Backbone One, particulièrement pour une utilisation multi-appareils, justifiant son achat comme contrôleur polyvalent. Ses poignées plus épaisses et texturées offrent un confort accru (proche d'une DualSense), épousant mieux les mains pour des sessions prolongées. Les joysticks, plus hauts et réactifs, rappellent ceux des manettes Xbox Elite ou DualSense Edge, bien que l’absence de capteurs à effet "Hall" (magnétique) soit décevante à ce prix, la longévité des joysticks pourrait en souffrir.



Les boutons classiques sont moins bruyants, les gâchettes plus larges et plus accessibles, tandis que deux boutons arrière personnalisables ajoutent de la flexibilité. À 199 g, l'accessoire reste léger, compatible avec divers téléphones via des adaptateurs, et propose un port casque, une charge par USB-C et une autonomie estimée à 40 heures. Idéal pour un iPhone 16 Pro Max par exemple. Et pour compléter la panoplie, la connexion sans fil Bluetooth est simple, avec un appairage rapide via l’application Backbone, facilitant le passage entre appareils.

Reste qu'il n'est pas possible de se connecter directement à une Xbox, PS5 ou Switch, ce qui limite sa portée. À 169,95 € sur le site officiel, son prix élevé, combiné aux abonnements nécessaires pour exploiter pleinement ses fonctionnalités (comme les jeux en cloud), soulève des questions sur son public cible, surtout pour les joueurs possédant déjà des manettes traditionnelles. En clair, si vous n'avez pas de manette et que vous avez le budget pour jouer sur iPhone ou iPad, foncez. Sinon, réfléchissez ou prenez la Backbone One (v2) à 119 € sur Amazon.



Disponible à la commande dès ce mardi 6 mai (mais le site du constructeur affiche une page d'erreur à date).

Télécharger l'app gratuite Backbone

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.