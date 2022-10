Les chargeurs MagSafe pas chers pour iPhone 14

Si vous avez besoin d'un chargeur sans fil MagSafe pour votre nouvel iPhone, voici une petite sélection qui devrait vous permettre de trouver votre bonheur à prix réduit. En effet, si Apple vend son accessoire à 49 euros en version simple et plus de 100 euros en version double, sachez que les constructeurs tiers proposent des alternatives très intéressantes, à la fois moins chère et souvent plus pratiques. Tous les produits sont compatibles avec les derniers iPhone 14 et iPhone 14 Pro, mais également avec les modèles précédents comme l'iPhone 13 et l'iPhone 12.

Des chargeurs sans fil pas chers pour iPhone

Notre sélection a été faite autour de produits qui disposent tous de sécurité pendant la charge. Ils contrôlent la chaleur et la puissance délivrée selon l'appareil connecté, afin d'éviter une surchauffe qui pourrait entraîner des dommages irréversibles. Vous avez des produits simples, colorés, pour voiture ou même 3 en 1.



C'est un achat indispensable, tout comme celui des coques pour iPhone 14 qui permettent de protéger votre nouveau téléphone.



Si vous ne voulez pas mettre près de 50 € dans le chargeur Apple (actuellement en promotion à 42€) en plus du prix de votre iPhone 14, suivez le guide !

Spigen ArcField

Commençons par le produit le plus basique de notre sélection, le Spigen ArcField. Un chargeur très simple, proche de celui d'Apple mais qui est disponible en noir. Compatible à partir de l'iPhone 12, il fournit 7,5 watts sans fil et est doté de la technologie IntelligentSafety qui est une norme de sécurité en 15 points pour vous protéger de tout dommage comme la surchauffe et les courts-circuits



Avec son poids plume de 47 grammes et sa grande finesse, il est facile à transporter et peut accueillir un iPhone, une Apple Watch ou des AirPods. Il intègre également un câble USB-C de 1m pour se brancher à une prise, un Mac ou un PC, le tout pour seulement 18,99 euros.

ESR HaloLock

Voici le produit le plus populaire de chez nos amis de ESR, le chargeur sans fil HaloLock avec béquille. Accroché magnifiquement à votre iPhone, il est bien plus pratique que le modèle d'Apple car il possède une béquille rétractable permettant de visionner quelque chose sur l'écran de son iPhone 14 sans se tordre le coup, tout en rechargeant à 7,5 watts.



Parmi ses autres atouts, citons le choix du coloris qui peut vraiment correspondre à celui de votre iPhone, ainsi qu'un prix deux fois moins élevé que l'accessoire d'Apple. Tout cela livré avec un câble USB-C de 1,5m pour seulement 26,99 euros (actuellement en promotion à 24 euros). Que demander de plus ?

TiToK RVB pour voiture

Voici un chargeur pour voiture compatible avec tous les modèles MagSafe (à partir de l'iPhone 12 donc) qui permet de ne pas vider sa batterie pendant que vous vous rendez quelque part en utilisant le GPS et / ou la musique par exemple. Pour se démarquer, outre son prix canon, le modèle de la société TikTok (cela ne s'invente pas) propose un aimant puissant qui maintient le téléphone même si vous faites un safari et surtout une lumière RVB pour une ambiance garantie. Attention toutefois à utiliser un chargeur de voiture QC 2.0 / 3.0 (12V, 1.5A) (9V, 2A) pour une charge rapide, sinon vous n'aurez pas le logo MagSafe qui s'affiche lors du branchement.

L'accessoire est livré avec un câble USB-C vers USB-A pour seulement 25,99 euros.

PDKUAI station pliable 3 en 1

Il s'agit d'un modèle que l'on nous demande souvent, un chargeur multiple capable de recharger en même temps un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, le tout avec le confort du MagSafe. Alors qu'Apple n'a jamais réussi à sortir son AirPower, la société PDKuai propose le sien à prix canon. Conçu pour être compatible avec un maximum d'appareils (iPhone 14/14 Plus/14 Pro/Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini, iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini, Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/SE/Ultra, AirPods 3/2/Pro/Pro 2nd et les produits compatibles Qi en général), il ne requiert qu'un adaptateur QC 3.0 en plus. Il s'agit d'une prise d'alimentation rapide que l'on avait notamment listé avec les iPhone 12, Apple ne donnant plus de chargeur dans la boîte.



Avec son support portable et pliable, mêlant aluminium et plastique haute qualité, le chargeur 3 en 1 est pratique, robuste et durable.



Question sécurité, le chargeur induction est équipé d'une puissante bobine de charge intelligente qui offre un contrôle de la température, une protection contre les surtensions et contre les courts-circuits. La charge sans fil arrête automatiquement le processus lorsque le téléphone est complètement chargé, protège la batterie et prolonge la durée de vie du téléphone.



Vendu avec un manuel en français et un câble USB-C, le chargeur 3 en 1 de PDKuai est vendu à seulement 33,99 euros.

Qoosea station pliable 3 en 1

Enfin, la solution 3 en 1 encore plus compacte de Qoosea. Avec son chargeur multiple et magnétique délivrant 15 watts, l'accessoiriste propose une autre manière de recharger son iPhone 14/13/12/SE/11/XS/X, sa montre Apple Watch et ses AirPods. Dans le détail, ce modèle délivre 15 W pour le chargement du téléphone, 5 W pour le chargement des Airpods et 2,5 W pour le chargement de la tocante.



Tout en silicone, il peut se replier complètent et ainsi être mis dans la poche ou un sac afin d'être transporté. Mieux, avec son système pliable, il est également capable de faire office de support pour regarder une vidéo ou lancer un appel vidéo FaceTime par exemple.



Enfin, nous l'avons sélectionné car il intègre aussi une technologie de sécurité intelligente avec une puce qui offre une protection contre les surtensions, un contrôle de la température et une détection d'objets étrangers pour vous offrir une expérience de charge meilleure et plus sûre.



Livré avec un câble USB-C, c'est notre coup de coeur à seulement 45,99 euros.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.