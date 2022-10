L'iPhone 14 Pro incompatible avec le MagSafe Duo ?

Étant donné que nous avons l'habitude que tout soit parfait au millimètre près chez Apple, il est important de souligner ce petit problème. Comme indiqué par de nombreux clients, l'iPhone 14 Pro n'est pas totalement compatible avec le chargeur MagSafe Duo alors que la marque annonce le contraire sur son site. La fonction de recharge est remplie, mais pour la partie pratique, on repassera...

Une erreur rare de la part d'Apple

Comme l'année dernière avec l'iPhone 13 Pro, le chargeur d'Apple MagSafe Duo ne semble pas être totalement pensé pour l'iPhone 14 Pro. À cause d'un module photo trop imposant, l'iPhone ne peut pas être placé correctement pour la recharge.



D'après les retours de clients possédant un MagSafe Duo et un iPhone 14 Pro, les objectifs empêchent le smartphone d'être complètement à plat. Une situation qui ne l'empêche pas de se recharger, mais qui a pour conséquence de légèrement le surélever.

C'était déjà le cas l'an dernier avec l'iPhone 13 Pro et le module caméra étant encore plus imposant sur l'iPhone 14 Pro, nul doute que cela n'allait pas arranger les choses. L'iPhone 14 Pro Max n'est pas concerné par ce problème grâce à sa grande taille qui éloigne son immense système caméra de la surface de pose. À noter que le fait d'enlever la coque n'y change rien.



Pour rappel, le chargeur MagSafe Duo est sorti en 2020 et permet de recharger un iPhone et une Apple Watch simultanément. Nul doute qu'Apple proposera un jour une nouvelle version ajustée, mais en attendant, la marque indique sur son site que tous les iPhone sont compatibles avec le MagSafe Duo. Ce qui dans l'absolu est vrai.

Le client Blink4nico illustre très bien le problème