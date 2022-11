Qui veut une coque iPhone gratuite en plus d'un verre trempé et d'un câble tressé USB-C vers Lightning ?



Notre partenaire Rhinoshield vient une nouvelle fois de nous envoyer ses derniers produits et devinez quoi, on en a quelques-uns à vous faire gagner. Avant de passer à l'étape du concours, revenons un instant sur cette Mod NX qui s'annonce idéale pour protéger votre iPhone qui vaut une petite fortune.

La Mod NX MagSafe pour iPhone 14 Pro

L'avantage de la Mod NX, c'est qu'elle possède de nombreuses options de personnalisation. Pour notre article de présentation, nous avons choisi le mode verso transparent (cadre + verso) pour MagSafe.

Cette jolie combinaison permet de laisser le nouveau coloris noir sidéral de l'iPhone 14 Pro bien visible tout en le protégeant des chocs du quotidien. Le logo blanc MagSafe lui donne également un côté moderne et informe que la coque est compatible avec ce type de recharge proposée sur les iPhone les plus récents.



Le cadre est disponible en 13 couleurs différentes et le verso peut être transparent, avec ou sans logo MagSafe, personnalisé à votre goût ou encore à l'effigie d'une marque grâce aux nombreuses collaborations mises en avant sur le site de Rhinoshield.



Le cadre et le verso sont deux parties différentes. Ainsi, si vous commandez plusieurs cadres ou plusieurs versos, vous pourrez à tout moment changer de combinaison. À noter que les boutons d'allumage et de volume peuvent, eux aussi, être changés pour peu que vous possédiez le pack boutons.

Si le mode Verso n'est pas à votre goût, il reste toujours le mode Bumper. Au lieu d'avoir une protection arrière, vous installez le cadre + la bordure de protection.

Acheter la coque Rhinoshield Mod NX MagSafe pour iPhone 14 Pro à 49,99 euros (la version sans MagSafe est à 29,99 euros)

Concours pour gagner l’un des 5 pack Rhinoshield

Si vous souhaitez gagner l'un des 5 packs comprenant une coque Mod NX au choix, un verre trempé et un câble tressé (renforcé) USB-C vers Lightning d'une valeur de 110 €, suivez les étapes suivantes :

Téléhargez notre application iSoft sur iPhone ou iPad

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre application iOS en indiquant le modèle de votre téléphone "iPhone 14" et le coloris de la coque.

Assurez-vous d'utiliser une adresse email valide

5 personnes seront tirées au sort

Fin du concours : le 13/11/2022 20H00

Bonne chance à tous !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.