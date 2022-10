Les premiers tests et avis sur le nouvel iPhone 14 Plus sont tombés !

Le 7 septembre dernier, Apple a présenté quatre nouveaux téléphone : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Si trois de ces modèles ont été commercialisés dans la foulée, le lancement officiel de l'iPhone 14 Plus a été décalé au 7 octobre, soit demain.



Et bien justement, avant sa sortie, voici les premiers avis et tests de l'iPhone 14 Plus qui montrent clairement que ce téléphone offre une excellente autonomie et un grand écran avec un design très familier.

Un nouveau venu dans la gamme

Depuis l'iPhone 2020, Apple proposait une version mini de l'iPhone à côté du modèle traditionnel de 6,1 pouces. Mais après les ventes décevantes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 13 mini, le constructeur a choisi de le remplacer par un modèle géant de 6,7 pouces avec le nouvel iPhone 14 Plus. Un téléphone exactement de même taille que l'iPhone 14 Pro Max, bien plus cher.



En dehors de cela, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont à peu près identiques, sauf pour l'autonomie de la batterie et l'écran. Mais à qui s'adresse exactement l'iPhone 14 Plus ? C'est ce dont les premières critiques de cet appareil nous donnent une idée.

Pourquoi acheter un iPhone 14 Plus

Pour démarrer, nos confrères de The Verge notent, comme nous lors de notre comparatif avec l'iPhone 13, que la mise à niveau pourrait valoir la peine pour les utilisateurs venant d'anciens iPhones. Alors que l'iPhone 14 Pro Max commence à 1479 euros (ou 1099 dollars), l'iPhone 14 Plus coûte 300 euros de moins à 1169 euros.



À ce prix, vous aurez la puce A15 de l'an dernier, qui est toujours très performante, mais surtout "excellente autonomie" qui est parfois même meilleure que celle des modèles 14 Pro. En outre, l'écran plus grand rend tout beaucoup plus confortable. Une sorte d'iPhone 13s Plus finalement, mais 250 euros plus cher qu'un iPhone 13.

Il y a aussi l'écran, et comme nous l'avons appris avec l'expérience de l'iPhone Mini, les gens ne veulent pas de petits téléphones. Les grands écrans vous permettent de voir plus et de faire moins défiler. Le fait que le téléphone ne soit pas vraiment transportable dans une poche ou utilisable d'une seule main ne semble pas déranger la plupart des gens. Ce n'est pas le meilleur grand écran de téléphone que propose Apple, mais il est tout de même très bon.

L'article d'Engadget précise que l'iPhone 14 Plus est juste un autre iPhone, "mais plus grand". L'article fait également l'éloge de l'autonomie de la batterie et du grand écran combinés dans un téléphone moins cher. Toutefois, la revue rappelle aux consommateurs que l'iPhone 14 Plus ne dispose pas d'un écran aussi évolué que ceux des modèles Pro, puisqu'il n'a pas une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ni de mode toujours allumé.



Le YouTuber Marques Brownlee (cf plus bas) nous conforte dans l'idée que l'iPhone 14 Plus ne constitue pas une mise à niveau majeure pour certaines personnes. Fait intéressant, MKBHD a également parlé dans son test de la façon dont les bugs d'iOS 16 ont affecté l'expérience des utilisateurs de l'iPhone 14. Mais il loue, comme les autres, "un plus grand écran et une plus grande batterie".



Du côté de CNBC, l'iPhone 14 Plus est un excellent achat pour les personnes qui veulent simplement un iPhone avec un écran plus grand et qui ne veulent pas ou n'ont pas besoin des fonctions des modèles Pro. Mais le site déconseiller de passer de l'iPhone 13 à l'iPhone 14, il n'y a quasiment aucun intérêt.



Enfin, CNET souligne que les améliorations apportées à l'appareil photo de l'iPhone 14 Plus par rapport aux modèles de l'iPhone 13 sont minimes, voire insignifiantes. Toutefois, les utilisateurs les plus exigeants pourraient remarquer de légères améliorations dans les scénarios à faible luminosité grâce à l'objectif à plus grande ouverture et au nouveau moteur photonique. C'est exactement ce que disait Apple lors de la présentation.

Prix et disponibilité de l'iPhone 14 Plus

Alors que l'iPhone 14 Plus est disponible à la commande sur la boutique en ligne d'Apple et chez les revendeurs, il sera officiellement lancé demain 7 octobre. Les finitions proposées sont en bleu, minuit, lumière stellaire, rouge et mauve.



Les prix :

128 Go : 1 169€

256 Go : 1 299€

512 Go : 1 559€

Les revendeurs :

Quelques avis vidéos

