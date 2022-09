Les premiers tests des iPhone 14 Pro et Pro Max confirment leurs qualités

Cette année, Apple a ébloui les consommateurs avec ses iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, le sujet au centre des conversations a bien évidemment été la Dynamic Island ainsi que l'écran qui ne s'éteint jamais quand il est verrouillé. Cependant, les iPhone 14 Pro ne se limitent pas qu'à ça, ils ont plein d'autres qualités et ça se reflète dans les tests de grands médias et des YouTubeurs.

Les premières impressions sur les iPhone 14 Pro

Comme à son habitude, Apple envoie ses nouveaux produits récemment annoncés aux médias ainsi qu'aux influenceurs plusieurs jours à l'avance. C'est pour la firme de Cupertino l'assurance d'avoir une belle visibilité à plus de 24 heures du lancement des nouveaux iPhone 14 Pro.

Dans les premiers retours, il y a beaucoup d'avis plutôt positifs, les journalistes qui ont eu l'occasion de tester ces nouveaux modèles semblent conquis par plusieurs points.



Chez The Verge, on parle d'une nouveauté fantastique pour la Dynamic Island, un système qui a vraiment un intérêt pour l'utilisation quotidienne de son iPhone. Toutefois, le média n'a pas pu donner un avis complet sur la Dynamic Island, car peu d'applications proposent une interaction avec elle pour l'instant.

Ce sont essentiellement les applications Apple qui offrent des interactions, chose qui est compréhensible puisque les développeurs Apple ont eu le temps de travailler dessus, ce qui n'a pas été le cas des développeurs tiers.

Pour le moment, la Dynamic Island semble être l’une de ces choses qui ont besoin d’une année de raffinement et de l’attention des développeurs avant que nous sachions vraiment à quel point elle est importante.

Pour l'écran toujours allumé, le Wall Street Journal affirme qu'avoir le always-on n'a pas d'impact sur la batterie, du moins on ne voit pas la différence lors de l'utilisation de l'iPhone 14 Pro Max toute une journée. Même ressenti chez le média TheStreet qui trouve cette nouveauté formidable et qui n'a pas senti non plus une diminution plus rapide de l'autonomie.

La puce A16 qui fait du bien

Un monstre de performance, voici comment on pourrait mentionner l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Apple y a ajouté la puce la plus rapide sur le marché des smartphones, on le sait, le géant californien a une longueur d'avance vis-à-vis de ses concurrents et Apple compte bien la conserver.



Quelle que soit l'application iOS qui a été testée, les médias et influenceurs n'ont constaté aucune lenteur, on retrouve toujours une fluidité optimale même avec les jeux les plus gourmands qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sur l'App Store.

Pour rappel, les iPhone 14 Pro/Pro Max affichent sur les résultats Geekbench : 1 586 en cœur du processeur et 3 937 avec la totalité des cœurs.

Des améliorations sur les photos qui se font remarquer

Pour rappel, l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max proposent 3 caméras à l'arrière :

Principal : 48 mégapixels f/1,78

Ultra-large : 12 mégapixels f/2.2

Téléobjectif : 12 mégapixels f/2.8

Selon le média Inputmag, il est difficile de faire une différence sur les capteurs de 12 mégapixels comparés aux photos prises avec les iPhone 13 Pro. Toutefois, on remarque des détails plus précis et avec moins de bruit dans l'image, l'iPhone se débrouille à la perfection, quel que soit l'éclairage !



En ce qui concerne les photos avec la caméra principale en 48 mégapixels, les photos sont incroyables, on retrouve des couleurs plus vives et des détails plus prononcés.

S'il est difficile de faire une différence avec l'Ultra-large et le téléobjectif des iPhone 14 Pro et 13 Pro, la comparaison devient flagrante pour la caméra principale.

Et l'autonomie ?

Rien de révolutionnaire du côté de la batterie, Apple ne propose pas encore une autonomie de plus d'une journée et demie avec une utilisation normale. Selon Engadget, on est sur une autonomie "correcte" sans être impressionnante :

Je n'ai pas remarqué que la batterie était moins bonne, même après une longue journée commençant par un entraînement à 10 heures du matin, suivi de nombreuses séances de test de caméra et d'une soirée. Je suis rentré à la maison à 1 heure du matin avec du jus à revendre. Une nuit, j'ai oublié de charger l'iPhone 14 Pro et j'ai dû courir à une séance d'entraînement matinale avec seulement 19 % dans le réservoir. Cela a quand même duré plus d'une heure et j'ai même pu faire quelques tests.

Globalement, les tests pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont enthousiastes, ce qui en ressort gagnant est sans aucun doute la Dynamic Island ainsi que l'écran qui ne s'éteint jamais, les deux grandes nouveautés des derniers iPhone Pro.



