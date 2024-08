Les premiers tests de l'iPad Air 6 : bon rapport qualité / prix !

Alors que les iPad Pro 2024 tenaient le haut de l'affiche lors du keynote "Let Loose" de la semaine dernière, Apple a également introduit une version rafraîchie de l'iPad milieu de gamme. Le nouvel iPad Air 2024 sort demain en boutiques, soit le mercredi 15 mai, et comme toujours avant le lancement, les médias américains ont partagé les premiers tests de l'appareil. L'occasion de confirmer nos dires : l'iPad Air 6 n'est intéressant que par sa variante 13 pouces, le reste étant quasiment identique à l'excellent iPad Air 5.

Les premiers avis sur l'iPad Air 6

Nouvelle taille de 13 pouces

L'iPad Air 13 pouces est LA nouveauté de ce modèle, offrant un confort visuel très appréciable, tout en étant plus léger (616 grammes) que l'ancien iPad Pro M2 de 13 pouces. S'il n'est pas aussi léger que l'iPad Pro M4, il reste une option solide pour quelqu'un qui " veut un grand écran" sans dépenser de l'argent pour le "Pro" dixit Engadget.

Cela ne semble pas être une différence majeure, mais cela a été juste suffisant pour que je me sente plus à l'aise d'utiliser l'Air comme une tablette plutôt que simplement ancré dans un étui à clavier. Il est encore un peu plus lourd que je ne le voudrais, et il est encore plus lourd et plus épais que le nouvel iPad Pro 13 pouces. Mais, l'iPad Air est 500 $ moins cher ; à ce prix, je suis prêt à accepter un petit compromis.

Si Apple parle désormais de 11 et 13 pouces, les tailles n'ont pas changé, si bien que l'iPad Air 6 de 11 pouces est indiscernable du modèle de 10,9 pouces de 202 en termes de conception.

Reste que, comme le souligne CNET, le nom "Air" a perdu son sens parce que le "Pro" est la tablette plus mince et plus légère.

Le premier appareil "Air" d'Apple, le MacBook Air, s'appelait Air parce qu'il était super mince. N'appliquez pas cette logique à l'iPad Air, car l'iPad Pro est en fait plus mince. L'iPad Air est loin d'être épais, cependant ; c'est la même tablette que les modèles précédents d'iPad Pro ou d'Air. Je suis juste ici pour dire que je suis peut-être d'accord que le terme "Air" a perdu son sens (à moins que nous ne parlions du fait qu'il est juste plus léger en termes de fonctionnalités et de performances). Je suggère de vous débarrasser du nom "Air" et de l'appeler l'iPad Pro, puis de changer l'iPad Pro pour l'iPad Ultra.

Qualité d'affichage

L'iPad Air dispose d'un écran LCD qui n'est pas aussi bon que l'écran OLED iPad Pro ou l'écran iPad Pro mini-LED de 12,9 pouces de la génération précédente, mais il est "plus que suffisamment lumineux pour une utilisation en intérieur", selon Engadget. Le principal inconvénient est l'absence d'une fréquence d'images plus élevée et l'absence de prise en charge de la technologie ProMotion.

Mashable a comparé l'iPad Air à l'iPad Pro OLED et a déclaré qu'il peut être difficile de faire la différence dans un bon éclairage, mais dans des "situations d'éclairage difficiles" comme un bureau très éclairé ou à l'extérieur, l'écran de l'iPad Pro est bien meilleur.



Pour Ars Technica, l'écran est vraiment entre l'iPad standard et l'iPad Pro.

L'écran de l'Air 13 pouces a la même résolution et la même densité de pixels (2732×2048, 264 PPI) que l'iPad Pro 12,9 pouces de dernière génération. Et contrairement à l'iPad Pro 13 pouces, qui est vraiment un écran de 13 pouces, la page des spécifications techniques d'Apple indique que l'Air 13 pouces utilise toujours un écran de 12,9 pouces, et qu'Apple arrondit simplement à 13.



L'écran de l'Air 13 pouces partage d'autres éléments avec l'écran de l'iPad Pro de dernière génération, notamment la couleur P3 et une luminosité maximale de 600 nits. Son panneau d'affichage a été laminé sur le verre avant et il est doté d'un revêtement antireflet (deux améliorations subtiles mais importantes de la qualité de l'Air que n'a pas l'iPad de 10e génération à 349 $). Mais pour le reste, il ne s'agit pas de la même dalle que celle du M2 Pro ; il n'y a pas de mini LED, pas de support HDR, et pas de support ProMotion 120 Hz.

Puce M2

La puce M2 de l'iPad Air 2024 ne surprendra personne, il s'agit de la même que celle de l'iPad Pro de la génération précédente. The Verge a déclaré qu'il s'agit d'une "puce rapide et fiable" et qu'elle fonctionne de la même manière sur l'iPad Air que sur l'iPad Pro, selon les tests d'analyse comparative.

Pour autant, les spécialistes de chez Ars Technica ont parlé d'un "saut générationnel solide par rapport au M1", rappelant que la puce M1 d'Apple était "déjà généralement exagéré" pour la plupart des applications iPad. Le M2 est "incontestablement assez puissant pour faire tout ce que les gens ont besoin actuellement", même les jeux.

Appareil photo, stockage et autonomie

Avec la taille d'écran et la puce M2, le dernier changement réside dans la positon de la caméra avant. Son passage sur le bord long de la tablette facilite la vie selon Engadget.

Cet appareil photo est fondamentalement le même que celui du dernier iPad Air, mais maintenant qu'il est sur le bord du paysage, il est beaucoup mieux pour les appels vidéo lorsque vous l'utilisez avec un clavier. En fait, j'envisagerais de prendre des appels de travail avec l'iPad maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Pour The Verge, c'est d'ailleurs le seul changement notable sur le nouvel iPad Air.

Apple a déplacé la caméra frontale au milieu du bord du paysage, ce qui signifie que je peux l'utiliser pour les appels vidéo sans avoir l'air de toujours regarder vers le haut et loin de l'écran. C'est un grand changement, et Apple aurait dû le faire il y a longtemps. Si vous voulez acheter un Air, je recommanderais celui-ci par rapport à la génération précédente juste pour mettre l'appareil photo au bon endroit.

Rappelons qu'Apple a également doublé la capacité de stockage (tout en baissant le prix en France), avec 128 Go dès le départ. Une option de 1 To de stockage est aussi apparue cette année.



Quant à l'autonomie, Apple parle de 10 heures, mais les tests ont souvent pu durer un peu plus longtemps.

Conclusion : un bon rapport qualité / prix

Finalement, l'iPad Air offre 80 % de l'expérience d'un iPad Pro M4 à un prix plus abordable. C'est une excellente tablette, surtout pour ceux qui n'ont pas besoin d'un excès de puissance et les non-créatifs. Et encore.



C'est en tout cas une alternative crédible et qui permet d'avoir une expérience "Mac" avec le Magic Keyboard sans payer trop cher. Les limitations d'iPadOS ne poussent pas spécialement à passer au "Pro".



Tom's Guide a tout résumé selon nous :

Dans l'ensemble, l'iPad Air 13 pouces est un gagnant. Vous obtenez des performances M2 de type Pro et une longue durée de vie de la batterie pour un prix raisonnable. L'écran est suffisamment spacieux pour permettre de travailler en déplacement, et j'apprécie la fluidité et la réactivité de l'Apple Pencil Pro.



macOS est toujours meilleur que l'iPadOS pour le multitâche, et le Magic Keyboard n'est pas aussi robuste qu'un MacBook, surtout sur les genoux. J'aurais aussi aimé que l'iPad Air prenne en charge Face ID et Thunderbolt.

Si l'iPad 10 est très proche en termes d'expérience pour la majorité des clients, avec un prix de près de 250 euros inférieur, il n'a pas la même qualité d'écran, les performances de la M2, le grand écran ou encore le support du nouvel Apple Pencil Pro.

Si vous cherchez juste un moyen d'envoyer des e-mails, de naviguer sur le Web, de jouer à des jeux et peut-être de créer un iMovie ou deux, rien de tout cela ne changera vraiment la façon dont vous utilisez votre iPad. Un iPad est un iPad est un iPad, et jusqu'à ce qu'Apple répare un tas de choses ou ouvre le système d'exploitation - et je ne retiendrais pas mon souffle sur l'un ou l'autre - vous n'obtiendrez tout simplement pas assez de toute cette puissance supplémentaire pour en faire une mise à niveau indispensable.

Mais par rapport au "Pro", il y a une vraie classe d'écart :

À côté du Pro de cette année, en revanche, l'Air donne définitivement l'impression d'être un modèle inférieur. Le Pro dispose d'un bien meilleur écran OLED, d'une puce M4 ultra-puissante, d'un support Thunderbolt complet sur le connecteur USB-C, de plus de haut-parleurs, de plus d'espace de stockage dans tous les niveaux de prix, et il est plus léger et plus petit dans les deux tailles d'écran. Vous payez cher pour ces mises à niveau, mais ce sont de vraies mises à niveau.

Résumé des tests de l'iPad Air 6

Les points positifs :

Du matériel de haute qualité à un prix bien inférieur à celui de l'iPad Pro.

Les écrans ne sont pas OLED, ni 120 Hz, mais ils restent de très beaux écrans LCD.

Plus que suffisamment rapide pour gérer n'importe quelle application que l'iPad peut exécuter.

Le nouveau modèle 13 pouces est le bienvenu pour ceux qui veulent un écran plus grand mais ne veulent pas payer le prix de l'iPad Pro.

Prend en charge le nouvel Apple Pencil Pro et ses fonctionnalités supplémentaires.

Compatible avec la plupart des étuis et claviers des anciens iPad Air et Pro.

L'espace de stockage de base commence à 128 Go au lieu de 64 Go.

Les points négatifs :

Non compatible avec le nouveau Magic Keyboard ou l'ancien Apple Pencil

Le processeur M2 est toujours très bon, mais pas à la pointe de la technologie

Le matériel de type Mac semble encore un peu freiné par les limitations d'iPadOS

Acheter l'iPad Air 6

Le prix de l'iPad Air commence à 719 € pour le 11 pouces et 969 € pour le 13 pouces. Les commandes sont ouvertes !

Les tests vidéo

Quelques tests en vidéo :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.