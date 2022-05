L'iPad Air 5 2022 est en promo avec sa puce M1 (+ avis)

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1



Bonne nouvelle pour ceux qui sont à la recherche d'une tablette Apple, le milieu de gamme, l'iPad Air 5, est en promotion. Disponible depuis mars 2022, l'iPad Air nouvelle génération remplace l'excellent iPad Air 4 qui nous avait conquis fin 2020 grâce à un design largement inspiré de celui des iPad Pro, mais aussi des performances très proches, le tout pour un prix bien inférieur. Pour cela, la firme de Cupertino avait conservé le Touch ID, mais l'avait déplacé sur le bouton d'alimentation, permettant un écran bord à bord comme sur les hauts de gamme.

Notre avis sur l'iPad Air 5

Apple aura mis dix-huit mois pour renouveler son "Air", en proposant l'iPad Air 2022. Pas de révolution cette fois, mais quelques ajustements bien sentis comme l'arrivée de la puce M1 60% plus rapide (partagée avec les iPad Pro 2021), une caméra avant 12 mégapixels avec la fonction Cadre Centré pour les visio-conférences, un appareil photo arrière désormais compatible Smart HDR, un modem 5G sur la version Cellular, un port USB-C deux fois plus rapide qui permet notamment de connecter un écran externe 4K, et le Wi-Fi 6. Une évolution technique intéressante qui rapproche encore un peu plus le "Air" du "Pro". Bien évidemment, l'iPad Pro 11 pouces conserve quelques privilèges comme le Face ID, la caméra ultra-grand angle, le Lidar ou encore la finition globale, mais force est de constater que les avantages sont très maigres vis-à-vis de l'écart de prix, surtout quand l'iPad Air 5 est en promotion.

Inutile d'aller plus loin dans ce test rapide, puisque ce qu'on a aimé sur l'iPad Air 4, à savoir l'écran Liquid Retina de 10,9 pouces qui est certainement le meilleur LCD du marché avec l’affi­cha­ge True Tone, la large gamme de couleurs P3 et un revê­te­ment antireflet, un Touch ID très pratique sur le côté pour déver­­­rouiller, se connec­­ter ou effectuer des paie­­ments avec Apple Pay, la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 et le Magic Keyboard, se retrouve évidemment dans la mouture 2022. En fait, il vaut mieux relire notre test de l'iPad Pro M1 pour avoir un aperçu des qualités de l'iPad Air 2022.



Pour résumer, l'iPad Air 5 est le meilleur rapport qualité / prix de la gamme Apple actuellement.

Acheter l'iPad Air 5 moins cher

Vous avez maintenant toutes les cartes en main avant de passer commande. L'iPad Air 5 débute à 699€ avec 64 Go de stockage, et à 869€ en 256 Go. Les promotions actuelles permettent d'avoir :



La variante 256 Go est vraiment intéressante à ce prix, de quoi s'offrir l'un des meilleurs accessoires pour l'iPad Air.