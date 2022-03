iPad Pro 2022 : une puce M2, un chargeur MagSafe et une sortie en automne selon Gurman

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

iPad

Guillaume Gabriel

Comme chaque dimanche, Mark Gurman, célèbre journaliste de chez Bloomberg, nous gratifie de sa newsletter Power On dans laquelle il fait le point sur les produits Apple à venir, ainsi que les rumeurs. Cette semaine, l'homme met en avant l'un des produits phares de la firme de Cupertino avec quelques informations croustillantes.



En effet, selon lui, le futur iPad Pro dans son édition 2022 serait doté d'une puce M2, d'un chargeur MagSafe et il devrait être lancé à l'automne.

Mark Gurman nous en apprend plus sur l'iPad Pro à venir

Dans la nouvelle édition de sa newsletter Power On, le célèbre journaliste Mark Gurman évoque le futur iPad Pro à venir. Celui-ci s'étonne qu'Apple n'ait pas présenté la version 2022 de sa tablette lors de l'évènement "Peek Performance" et s'attend à ce que l'appareil arrive entre septembre et novembre de cette année.



Les rumeurs concernant la prochaine génération d'iPad Pro ont été peu nombreuses ces derniers mois, et ces nouvelles informations font du bien. Selon l'homme, les nouveaux modèles d'iPad Pro seront dotés de la fonction de recharge MagSafe, ainsi que de la puce "M2".



Pour rappel, la puce M2 devrait avoir le même processeur à 8 cœurs que le M1, mais bénéficiera d'améliorations en termes de vitesse et d'efficacité grâce au processus à 4 nanomètres de TSMC.