La puce M2 avec 8 CPU + 10 GPU des Mac 2022 confirmée par Bloomberg

De nouvelles preuves qu'Apple teste la puce M2, qui devrait faire ses débuts dans les MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces 2022, ont été repérées par un développeur avant l'événement "Peek performance" de mardi prochain. Outre les nouveaux Mac, le keynote sera l'occasion de découvrir l'iPhone SE 3 et l'iPad Air 5.

Une puce M2 légèrement plus puissante que la M1

Comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter "Power On", un développeur l'a informé que, ces dernières semaines, Apple a testé une puce dotée d'un CPU à huit cœurs et d'un GPU à 10 cœurs sur plusieurs Mac avec la dernière version bêta de macOS Monterey.

Une source de développeur m'a informé qu'Apple a testé plusieurs Macs avec une nouvelle puce ces dernières semaines qui comprend un CPU à huit cœurs (quatre cœurs d'efficacité et quatre cœurs de haute performance) et 10 cœurs de GPU. Ce sont exactement les spécifications de la puce M2 que j'ai détaillée l'année dernière.



Apple a testé cette nouvelle puce sur des machines exécutant macOS 12.3 (qui devrait être publié d'ici une semaine ou deux et fonctionner sur les nouveaux Mac) et un futur macOS 12.4, ainsi que macOS 13, qui sera présenté en avant-première en juin lors de la WWDC 2022.

Une histoire similaire s'est déroulée avant l'événement d'Apple axé sur les Mac en octobre, au cours duquel les noms des puces M1 Pro et M1 Max ont été repérés dans les logs d'applications.

La puce M2 d'Apple sera la première mise à niveau significative du processeur personnalisé d'Apple sur le Mac depuis son introduction il y a dix-huit mois. Apple a dévoilé la puce M1 en novembre 2020 et a depuis présenté des itérations plus puissantes de la puce, notamment les M1 Pro et M1 Max.



On pense que la puce M2 sera inauguré par le MacBook Pro 13 pouces 2022, puis par le MacBook Air 2022 entièrement redessiné avec notamment un clavier blanc. Et Gurman rappelle qu'Apple doit également lancer un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, tout comme un iMac Pro de 27 pouces.

Le reste de l'événement "Peek performance" d'Apple de mardi permettra de découvrir un nouvel iPhone SE avec le même design de 4,7 pouces que le modèle précédent, mais avec l'ajout de la connectivité 5G et d'une nouvelle puce A15, ainsi qu'un iPad Air 5 doté des mêmes évolutions. Gurman a déclaré qu'une quatrième annonce "imprévue" était possible. Reste à savoir ce que ce sera : AirPods, Mac, écran ou même AR/VR.



L'événement d'Apple débutera à 19 heures, heure de Paris, le mardi 8 mars en direct sur iSoft.