Le MacBook Air 2022 avec puce M2 confirmé par 9To5Mac

Il y a 4 heures

Mac

Medhi Naitmazi

Vous le savez, Apple travaille activement sur le successeur de la puce M1, qui devrait être appelée M2, et de multiples rumeurs ont déjà suggéré que ces puces seront d’abord utilisées dans des machines comme le MacBook Air rafraîchi et une nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces. Une nouvelle confirmation vient de tomber.

La puce M2 sinon rien

Un nouveau rapport aujourd'hui de 9to5Mac réitère une fois de plus ces affirmations, le site expliquant qu'Apple va introduire un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2 plus tard cette année. Notamment, 9to5Mac infirme la récente prédiction de l'analyste d'Apple Ming Chi Kuo, selon laquelle le MacBook Air 2022 utilisera encore la puce M1, ou une version actualisée de celle-ci.

Alors que l'analyste Ming-Chi Kuo pense que le nouveau MacBook Air aura une puce M1 mise à jour, nos sources fiables nous ont dit que la machine est en cours de développement avec la nouvelle puce M2.

Sous le nom de code J413, le MacBook Air de nouvelle génération devrait être commercialisé dans une seule version dotée de la puce M2.

Un MacBook tout court pourrait faire son retour

En ce qui concerne le MacBook Pro 13 pouces, 9to5Mac affirme qu'Apple pourrait laisser tomber l'étiquette "Pro", en se référant à la nouvelle machine comme un simple "MacBook" comme elle l'a fait dans le passé.



Nous avons déjà beaucoup entendu parler des nouvelles versions du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces par des sources comme Mark Gurman de Bloomberg, qui a confirmé que le nouveau MacBook Air sera complètement redessiné pour se rapprocher des derniers modèles 2021 avec encoche. Gurman a également fourni des détails sur la puce M2, qui devrait comporter le même processeur à 8 cœurs que la M1, mais avec des options de GPU à 9 et 10 cœurs.



Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment, mais les ordinateurs M2 devraient sortir dans les derniers mois de l'année. Entre la WWDC 22 et la conférence d’octobre-novembre.