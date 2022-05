Kuo confirme le MacBook Air 2022 avec une puce M1

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1



Le nouveau MacBook Air 2022 est très attendu par les clients. Il est censé apporter un tout nouveau design inspiré des derniers MacBook Pro 2021, mais aussi une nouvelle puce MX. Et c'est à ce niveau que les différents rapports divergent. Longtemps annoncé avec un processeur M2, le MBA pourrait finalement rester sur une M1 d'après le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Finalement pas de puce M2 pour le MBA 2022

Kuo s'appuie sur les récentes déclarations de TSMC autour de son calendrier de production. Il est clairement indiqué que 2022 restera sur un processus de gravure en 5 nm, ce qui corrobore la fuite sur la puce A16 de vendredi. Le fondeur taïwanais proposera à ses clients, Apple en tête, les processus N5P et N4 pour cette année. L'analyste nous rappelle que N4 n'est pas une gravure en 4nm mais une timide évolution du N5P. Pour aller plus loin, il faudra attendre 2023 avec les processus N4P et surtout N3. Du coup, il est clair que l'A16 Bionic continuera à être produit en 5nm par TSMC, la différence avec l'A15 se faisant sur la RAM notamment qui passerait à de la LPDDR5.

Pour Kuo, le nouveau design du MacBook Air 2022 est largement suffisant en termes d'argument de vente pour Apple qui gardera ainsi la puce M2 pour ses prochains MacBook Pro 2023, en 14 et 16 pouces. C'est la deuxième fois qu'il évoque la puce M1 pour le nouveau MacBook Air.



La puce M2 doit marquer le coup pour l'analyste, et plutôt que de profiter d'améliorations mineurs pour l'entrée de gamme d'Apple, mieux vaut attendre les nouveaux procédés de TSMC en 2023.



Une analyse crédible, d'autant qu'on attend déjà beaucoup du MacBook Air 2022 avec un design néo-rétro, des coloris façon iPad Air, un écran bord à bord avec une encoche, un clavier blanc, une nouvelle caméra 1080p avec Center Stage, des ports HDMI, USB-C, SD Card et MagSafe, et plus encore comme éventuellement un modèle 15 pouces. Et puis pour se démarquer du modèle 2020, Apple pourrait facilement proposer une variante M1 Pro. Qu'en pensez-vous ?