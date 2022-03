Le MacBook Air 2022 embarquera une puce M1 selon Ming-Chi Kuo

Hier soir, la firme de Cupertino a fait fort en dévoilant sa toute nouvelle puce M1 Ultra durant un évènement ayant permis la présentation de nouveaux appareils. Si le processeur est une véritable fusée, les têtes se tournent déjà vers la future puce M2 qui devrait voir le jour dès cette année.

Plusieurs rumeurs indiquaient que le MacBook Air dans sa version 2022 embarquerait la petite nouvelle, mais le célèbre analyste Ming-Chi Kuo vient couper court à cette possibilité dans son dernier tweet. Selon lui, l'ordinateur portable à la Pomme aura le droit à un nouveau design, mais bénéficiera encore de la puce M1.

L'analyste très réputé pour ses informations autour d'Apple et de ses produits à venir Ming-Chi Kuo a encore frappé : cette fois, il vient enterrer les rumeurs affirmant que le futur MacBook Air 2022 serait doté de la puce M2.



Selon lui, l'ordinateur aura droit à un "tout nouveau design" certainement avec encoche, mais également plus d'options de coloris pour faire comme les iPad Air notamment. Il affirme en revanche que le nouveau MacBook Air aura une puce M1, et n'aura pas d'écran mini-LED. Espérons que ce soit au moins une puce M1 améliorée comme la M1 Pro.



Reste désormais à savoir si l'analyste se trompe dans sa prédiction, ce qui est déjà arrivé quelques fois ces dernières années.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options