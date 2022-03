Détails et premier benchmark terrifiant de la puce M1 Ultra du Mac Studio

Apple a présenté mardi son Mac Studio, un ordinateur entre le Mac Mini et le Mac Pro qui est livré par défaut avec la puissante puce M1 Max. Cependant, la société propose également un modèle plus cher équipé de la M1 Ultra, une nouvelle puce Apple Silicon encore plus rapide que M1 Max. Pour nous donner une meilleure idée de ces performances, un test Geekbench montre que la dernière puce d'Apple bat très largement le Mac Pro équipé de la puce Intel Xeon à 28 cœurs.

Tout savoir sur la puce M1 Ultra

Pour faire simple, la puce M1 Ultra est la combinaison de deux puces M1 Max, avec une interconnexion complètement optimisée par Apple grâce à UltraFusion, une technologie qui permet des échanges ultra rapide via 10 000 signaux atteignant une bande passante inter-processeurs de 2,5 To/s. Du jamais vu sur le marché.



En chiffre, la puce M1 Ultra affiche 114 milliards de transistors, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, 800 Gb/s de bande passante, 20 cœurs de CPU (16 haute performance et 4 pour les tâches plus légères), 64 cœurs de GPU et un moteur neuronal à 32 cœurs. C’est bien le double d’une M1 Max.



Le plus important ? La M1 Ultra est reconnue par macOS comme étant un seul et même processeur, ce qui ne nécessite pas d’adaptation de la part des développeurs du côté des applications.

Une puce bien plus puissante que celles d’Intel

Sur son site Web, Apple compare la nouvelle puce au processeur Intel Xeon W à 16 cœurs qui équipe le Mac Pro. Cependant, une fuite des résultats de Geekbench a révélé que la puce M1 Ultra est plus puissante que le processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, qui est le processeur le plus haut de gamme disponible pour la station de travail d'Apple vendu bien plus chère. La société l’avait d’ailleurs dit durant le keynote Peek Performance.



Sans surprise, le M1 Ultra obtient un score de 1747 en single-core, ce qui est presque identique aux autres variantes du M1 (puisque la principale différence entre elles est le nombre de cœurs). Cependant, lorsqu'il s'agit de multi-cœur, le M1 Ultra à 20 cœurs tournant à 3,22 GHz obtient un score de 24055 dans le test Geekbench 5. Un score impressionnant, surtout quand on le compare au haut de gamme du concurrent comme le processeur Intel Xeon W-3275M à 28 cœurs, qui est le meilleur que vous pouvez obtenir avec Mac Pro, obtient un score de 19951 en multi-cœur. Cela signifie que M1 Ultra est environ 20% plus rapide que le processeur le plus cher disponible pour le Mac Pro d'Intel.



Ces chiffres sont à mettre en regard du prix des deux machines donc, mais aussi de la taille du Mac Studio qui est une sorte de double Mac mini, largement plus compact qu’un Mac Pro. Bien évidemment, ce dernier prend l’avantage dans certaines situations notamment parce qu’il peut accueillir jusqu’à 1,5 To de RAM, là où le Mac Studio plafonne à 128 Go.



Selon Apple, la société a toujours l'intention de présenter un nouveau Mac Pro avec Apple Silicon à un moment donné, et cela me fait me demander quelle sera la puissance de la puce créée pour cette machine.