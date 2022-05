La puce A16 finalement gravée en 5nm, la M2 en 3nm ?

La puce A16 de l'iPhone 14 serait finalement fabriquée selon le même processus que la puce A15 Bionic de l'iPhone 13, Apple réservant la vraie évolution pour la puce M2 destinée à la prochaine génération de Mac. En attendant, la société travaille sur une variante "finale" de la puce M1, certainement pour le Mac Pro 2022.

Une puce A16 très proche de l'actuelle

Dans un fil de discussion sur Twitter, le leaker ShrimpApplePro a partagé des informations provenant d'une "source assez fiable" qui prétend révéler les plans d'Apple pour les prochaines puces A16 et M2, ainsi que la variante "finale" de la famille de puces M1.



L'A16 serait basé sur le processus 5 nm de TSMC, tout comme les puces A14, A15 et M1. Si certains rapports étaient confiants sur le choix du processus 4nm plus avancé de TSMC pour graver le processeur A16, finalement le "N4P" évoqué ne serait qu'une version améliorée processus 5nm. De quoi limiter le bond en performance cette année.



Concrètement, les améliorations de l'A16 seraient discrètes sur le CPU et GPU, l'essentiel étant le passage à de la mémoire LPDDR 5 qui est jusqu'à une fois et demie plus rapide et jusqu'à 30 % plus économe en énergie que la mémoire LPDDR 4X associée à la puce A15 dans l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Une manière d'accélérer l'iPhone 14 et d'augmenter son autonomie.

La puce M2 en 3nm

La puce M2 sera apparemment la première puce Apple à passer au processus TSMC de 3 nm, sans passer par le 4 nm. Le M2 serait le premier processeur ARMv9 personnalisé d'Apple. Une surprenante annonce qu'il faudra évidemment confirmer.

La dernière M1 pour le Mac Pro

Avant la M2, Apple devrait sortir le "SoC final de la série M1". Les puces M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra utilisent des cœurs "Icestorm" à faible consommation d'énergie et des cœurs "Firestorm" à haute performance - tout comme la puce A14 Bionic. La dernière variante M1 d'Apple serait au contraire basée sur l'A15 Bionic, avec des cœurs à haute efficacité énergétique "Blizzard" et des cœurs à haute performance "Avalanche".



Cette dernière puce de la famille M1 pourrait être proposée dans le Mac Pro 2022, ce qu'Apple a explicitement annoncé plus tôt cette année lors du keynote de mars. Actuellement, la puce la plus puissante d'Apple est le M1 Ultra, qui est en fait une version doublée du M1 Max avec un processeur à 20 cœurs et un GPU à 64 cœurs. Sachant que la M1 Ultra du Mac Studio est déjà plus rapide que la puce Intel Xeon de 28 W, le Mac Pro devra donc afficher des performances incroyables.



Réponse d'ici quelques mois ou semaines ! Première possibilité, le keynote du 6 juin avec la sortie en bêta d'iOS 16 et autre macOS 13.