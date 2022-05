Pratiquement un mois de retard sur l'un des iPhone 14 d'après le Nikkei

⏰ Il y a 19 min

Alban Martin

Réagir



Le développement d'au moins un modèle d'iPhone 14 aurait pris plus de trois semaines de retard en raison des confinements chinois et, dans le pire des cas, pourrait même avoir un impact sur les volumes de production initiaux, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui.



Malgré un assouplissement des restrictions en cours, le blocage débuté fin mars à Shanghai et dans ses environs ne serait pas sans conséquence sur les chaînes d'approvisionnement, selon des sources citées par le Nikkei Asia.

Un retard dans le développement des iPhone 14

"Il est difficile de rattraper le temps perdu. ... Apple et ses fournisseurs travaillent jour et nuit pour accélérer le développement", a déclaré un cadre d'un fournisseur d'Apple, ajoutant que le rythme de réouverture à Shanghai est "plutôt lent".

Apple aurait demandé à ses fournisseurs d'accélérer les efforts de développement des produits pour rattraper le temps perdu avant que le retard n'affecte le calendrier de fabrication habituel, ce qui pourrait ensuite avoir un impact sur les volumes de production initiaux de la série d'iPhone 14, et donc la disponibilité de l'appareil en septembre prochain. C'était notamment le cas pour la sortie des iPhone 12 fin 2020.



Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles cette année. Après avoir constaté des ventes médiocres de l'iPhone 13 mini, Apple ne proposera plus que deux tailles :

Un iPhone 14 de 6,1 pouces

Un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces

Un iPhone 14 Max de 6,7 pouces

Un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Reste que l'information du jour ne mentionne pas précisément quel iPhone 14 est impacté, bien qu'on imagine facilement que ce soit un "Pro", les deux variantes recevant plus de nouveautés que les autres. Actuellement, les quatre modèles d'iPhone 14 sont au stade du test de vérification technique, ou EVT, du développement. Normalement, tous les nouveaux modèles d'iPhone terminent cette phase et passent à la vérification à la fin du mois de juin.



C'est donc début juillet que les assembleurs principaux d'Apple, Foxconn et Pegatron, entreront dans la phase de New Product Introduction (NPI), au cours de laquelle le processus de fabrication est esquissé pour les derniers modèles. La NPI est suivie de plusieurs processus de vérification avant le début de la production en série, généralement à partir de la fin du mois d'août.

Si le processus de développement peut être accéléré et passer à l'étape suivante vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, alors il devrait encore être possible de respecter le délai de production en série fixé à début septembre. Mais cela dépend vraiment de la possibilité d'accélérer le processus rapidement.

Le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en Chine n'est pas encore revenu à la normale, malgré un assouplissement des restrictions à Shanghai et dans les régions voisines. Selon Chiu Shih-fang, analyste chevronné de la chaîne d'approvisionnement à l'Institut de recherche économique de Taïwan, "il faudrait au moins un à deux mois supplémentaires pour que la chaîne d'approvisionnement se rétablisse".