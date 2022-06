Panique générale ? Les expéditions d'écrans des iPhone 14 Max/Pro Max ont 1 mois de retard

Nous constatons depuis plusieurs semaines une nette amélioration sur les chaînes d'approvisionnement en Chine, cependant Apple ferait toujours face à quelques petits ratés sur certains composants. D'après une indiscrétion, cela concernerait directement les écrans des iPhone 14 Max et Pro Max.

À chaque lancement, c'est la même question qui revient : "les nouveaux iPhone vont-ils être accessibles en grande quantité dès leur disponibilité ?". Pour les iPhone 13, Apple a rencontré d’importantes difficultés sur les modèles Pro et Pro Max, ils sont restés pendant quasiment 2 mois avec plusieurs semaines d'attente pour la livraison.



Cette tendance pourrait être identique avec les iPhone 14. Selon une récente déclaration de l'analyste Ross Young, Apple serait confronté à un retard inquiétant en ce qui concerne les écrans 6,7 pouces des iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max.

Le fournisseur principal de ces écrans n'arrive pas à répondre aussi rapidement que le désirerait Apple, le retard s'accumule et la situation devient de plus en plus délicate à seulement 3 mois de l'annonce et de la commercialisation des iPhone 14 !

Ross Young explique sur Twitter :

Si la situation ne s'améliore pas dans le bon sens, Apple pourrait réagir de deux manières :

Pour rappel, l'iPhone 14 mini ne verra pas le jour, après des ventes extrêmement décevantes pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini, Apple continuera à proposer quatre modèles, mais uniquement avec une taille de 6,1 pouces et une seconde de 6,7 pouces.

Looks like iPhone 14 Max and Pro Max panel shipments are a month behind the 14 and 14 Pro. The panel shipments for the larger models are starting in July vs. June for the smaller models. Not expecting any delays at launch at this point though.