iPhone 14 : Apple passe l'estimation des expéditions de 90 à 95 millions d'unités

S'il est impossible de prévoir le succès d'un nouvel iPhone avant sa sortie, Apple peut toutefois estimer le potentiel des ventes. D'après une récente indiscrétion, la firme de Cupertino évaluerait les ventes de la gamme iPhone 14 comme étant encore plus élevés que celle des iPhone 13 commercialisé l'année dernière. L'entreprise a demandé il y a quelques jours à ses fournisseurs de produire plus que ce qui était programmé de base.

Des ventes qui vont impressionner

Plus les années passent et plus les ventes d'iPhone s'intensifient, chose qui prouve que le célèbre smartphone arrive de plus en plus à convaincre les clients. Selon un rapport de Taiwan Economic Times, Apple s'est récemment rapproché de ses fournisseurs pour l'iPhone 14 afin de leur demander d'augmenter le rythme de leur production. En effet, l'entreprise souhaite augmenter les expéditions de 90 à 95 millions d'exemplaires pour la gamme iPhone 14.

Cette décision d'Apple représente une augmentation de 5 % de la production par rapport aux prévisions antérieures de la société. Le rapport affirme que l'iPhone le plus sollicité sera le 14 Pro Max, le modèle haut de gamme, Apple en a conscience et exigerait à ses partenaires de se concentrer essentiellement sur ce modèle de la gamme iPhone 14.



L'iPhone 14 devrait commencer à être produit en série ce mois-ci, car les fournisseurs ont intensifié les expéditions de composants au cours des dernières semaines. Cela permet aux partenaires de fabrication comme Foxconn de se constituer des stocks de réserves des composants afin de ne pas avoir besoin d'attendre les prochaines livraisons de la part des fournisseurs.