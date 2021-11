Apple pourrait expédier jusqu'à 80 millions d'iPhone pendant Noël 2021

L'iPhone, c'est le produit qui se vend le mieux chez Apple, c'est aussi celui qui permet de réaliser des chiffres d'affaires spectaculaires tous les trimestres. Comme à chaque fois, l'iPhone devrait rencontrer un gros succès pendant les fêtes de fin d'année, un analyste a communiqué ses prévisions pour Noël 2021.

Apple va nous surprendre

Le dernier trimestre est sans aucun doute celui qui rapporte le plus d'argent à Apple, c'est celui où les ventes explosent, mais aussi les bénéfices réalisés dans la catégorie des services. N'oublions pas que les applications payantes se téléchargent à vitesse grand V après l'activation de nouveaux produits Apple !

Selon Daniel Ives, analyste principal de Wedbush, la firme de Cupertino pourrait vendre plus de 80 millions d'iPhone pour Noël 2021, ce serait une performance exceptionnelle surtout en période de crise sanitaire où la pénurie de puces impacte fortement l'activité de plusieurs secteurs.



Ives en déduit cela en faisant le rapprochement avec la demande actuelle, à plus d'un mois de Noël, les consommateurs sont tellement nombreux à vouloir acheter l'un des iPhone 13 que la demande est plus élevée que l'offre.

Ives affirme qu'il y a environ 15% de demande en plus que de stock disponible, ce qui explique les délais de livraison qu'Apple n'arrive pas à réduire aux États-Unis et en Chine.

L'analyste assure qu'Apple est en ce moment sur un très bon rythme :

Malgré la pénurie de puces et la logistique Rubik's Cube à laquelle Apple (et tous les autres fournisseurs de technologies, d'automobiles et de vente au détail) font face, nous assistons à d'énormes tendances de la demande aux États-Unis et en Chine pour l'iPhone 13, ce qui est un signe positif qu'Apple pourrait dépasser la vente de 80 millions d'iPhone au cours du trimestre avec des versions Pro plus fortes entraînant des ASP plus élevés.

Daniel Ives assure que le pic des ventes devrait commencer à partir de la période de Black Friday jusqu'à Noël. Si les réductions sont toujours très timides sur l'Apple Store en ligne et dans les boutiques du géant californien, les revendeurs eux se lâchent littéralement durant cette période, ce qui pousse les ventes vers le haut.

Environ 40 millions d'iPhone pourraient s'écouler entre le Black Friday et le jour de Noël !

Les AirPods vont être au top de leur forme pour Noël

L'autre produit qui devrait atteindre des sommets dans les ventes pour cette fin d'année : ce sont les AirPods.

Apple a récemment renouvelé sa paire d'écouteurs en proposant la troisième génération avec plusieurs nouveautés et changements importants. De plus, la version Pro garde des atouts commerciaux exceptionnels qui place les écouteurs à un niveau très élevé par rapport à plusieurs concurrents.

Daniel Ives estime qu'Apple pourrait expédier jusqu'à 100 millions d'AirPods pour les fêtes de fin d'année.



