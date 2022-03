Record : Apple a réussi à produire 85,5 millions d'iPhone au T4 2021

Alors que la pénurie de puces frappe de plein fouet les grandes entreprises de la tech dans le monde, cela ne semble pas gêner Apple qui a réussi à battre un record de production en pleine crise sanitaire. En seulement 3 mois, le géant californien a fabriqué 85,5 millions d'iPhone pour éviter les ruptures de stock sur la période des fêtes de fin d'année.

Une stratégie bénéfique

Selon un récent article de TrendForce relayé par 9to5mac, la production mondiale de l'iPhone a réalisé un nouveau record historique au cours du quatrième trimestre de 2021. Apple le sait, les trois derniers mois sont les plus intéressants pour le chiffre d'affaires et les bénéfices nets, c'est pour cela que la firme de Cupertino a tout fait pour éviter de faire face à des problèmes de stocks dans ses boutiques et chez les revendeurs.



Avec la pénurie de puces et de certains composants, une certaine pression a eu lieu à l'Apple Park à l'approche des fêtes de fin d'année, TrendForce explique qu'Apple a dû gérer d'une façon exceptionnelle la chaîne d'approvisionnement afin de réduire le plus possible l'impact des pénuries.



Cela est d'ailleurs passé par la diminution de la production des iPhone d'anciennes générations pour se concentrer sur les iPhone les plus récents qui sont visés par une plus forte demande. Avec cette technique, Apple s'assure un intérêt financier en avantageant les iPhone ayant la plus grosse marge de bénéfice.

Le rapport explique :

Après avoir dévoilé la série d'iPhone 13 en septembre, Apple a commencé à augmenter agressivement les expéditions de ces nouveaux appareils pour répondre à la demande du marché. Grâce à ses rythmes de vente et de marketing rapides, Apple a pu prendre la première place dans le classement trimestriel des marques de smartphones par lièvre du marché de production pendant de nombreux quatrièmes trimestres, et le 4T21 n'a pas fait exception.

Au total, Apple a assemblé 85,5 millions d'iPhone, ce qui correspond à une croissance de 66% par rapport au quatrième trimestre de 2020 avec les iPhone 12.

Apple figure parmi les constructeurs de smartphones qui ont le plus produit au T4 2021, plusieurs grandes entreprises comme Samsung, Huawei ou encore Xiaomi n'ont pas réussi à suivre le même rythme à cause de la pénurie de puces et composants.



Quand on regarde à l’année, Apple a produit 233 millions d'iPhone en 2021, cela représente une augmentation de 33 millions d'iPhone supplémentaire par rapport à l'année précédente. Cette nécessité de fabriquer toujours plus peut s'expliquer par le succès impressionnant des iPhone 13, mais aussi des ventes en Chine.

Comme on a pu le remarquer à plusieurs reprises, quand Apple est en forme en Chine, les chiffres battent des records que ça soit dans la production, les revenus ou les ventes !