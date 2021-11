Apple gère moins bien les délais de livraison avec les iPhone 13 qu'avec les iPhone 12

Julien Russo

Comme Apple ne donne aucune indication sur la bonne santé des ventes de son smartphone star, il suffit de regarder les délais de livraison pour avoir un aperçu de la tendance de la demande. Selon un récent rapport du cabinet d'analyse JP Morgan, le temps d’expédition estimé des iPhone 13 est plus important que les iPhone 12 à la même période l'année dernière.

Les délais d'expédition sont plus élevés pour les iPhone 13

Habitué à observer de près la demande autour de la dernière génération d'iPhone, l'analyste Samik Chatterjee a exprimé dans une récente note d'investisseur que les ventes d'iPhone 13 semblaient être très positives dans plusieurs pays.

Pour déclarer cela, il s'est basé sur les délais de livraison par rapport à l'année 2020 avec les iPhone 12 qui marquait pourtant l'arrivée de la compatibilité avec le réseau 5G.



Bien sûr, cette attente supplémentaire peut être causée par deux raisons : les nouveautés des iPhone 13 qui ont convaincu un grand nombre de clients Apple à renouveler leur iPhone, mais cela peut aussi être liée à la pénurie de puces.

Aux États-Unis on constate une attente de 8 jours pour obtenir un iPhone 13 mini, de 10 jours pour un iPhone 13 et de 26 jours pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.

Les modèles pro rencontrent beaucoup de succès grâce notamment à l'écran ProMotion 120 Hz qui était très attendu par la communauté Apple. Du côté du géant californien, la production est évidemment priorisée sur ces deux iPhone qui trouvent plus facilement de nouveaux propriétaires.



Autre révélation intéressante, la demande serait très intense en Chine, on remarque là aussi une demande plus importante que pour les iPhone 12.

Chatterjee mentionne les délais suivants pour les iPhone de dernière génération :

iPhone 13 mini : 9 jours

iPhone 13 : 17 jours

iPhone 13 Pro : 34 jours

iPhone 13 Pro Max : 34 jours

Malgré la modération des délais d'exécution à mesure que l'offre s'améliore, elle reste stable aux États-Unis - ce qui montre de solides tendances de la demande, et elle reste la plus élevée sur une base géographique en Chine - ce qui indique une demande beaucoup plus élevée que prévu, ce qui est de bon augure pour l'intérêt/la demande pour la série iPhone 13 dans son ensemble à l'échelle mondiale par rapport aux attentes des investisseurs pour un cycle de volume plus faible que la série iPhone 12.

En France, les délais de livraison sont légèrement plus "raisonnable", il faut compter 8 jours d'attente en moyenne pour un iPhone 13 mini et 1 jour pour l'iPhone 13.

Cependant, comme dans le reste du monde, il est extrêmement difficile de se procurer un iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : 15 jours d'attente environ.



Pour rappel, Apple recommande de passer commande le plus tôt possible si vous voulez être sûr d'avoir votre iPhone (ou un autre produit) au pied du sapin de Noël.

N'oubliez pas, le Black Friday a déjà commencé chez certains revendeurs, c'est le moment de profiter de bons plans.



