Black Friday 2021 : Darty propose plusieurs offres avant le grand jour

Il y a 3 heures

Geekeries

Julien Russo

Réagir



Le Black Friday aura officiellement lieu le 26 novembre 2021, mais comme cette période de l'année est tellement avantageuse en matière de ventes et de bons plans, la majorité des revendeurs proposent déjà des offres en avant-premières. Darty a mis en ligne plusieurs réductions avec parfois des -50% sur certains produits.

Un avant-goût du Black Friday chez Darty

Vous attendez toujours le Black Friday pour réaliser vos achats de Noël ? Cette année, préparez-vous à des offres exceptionnelles sur de nombreuses catégories de produits.

Darty a aujourd'hui ouvert le bal de sa catégorie spéciale Black Friday, le célèbre revendeur propose plusieurs réductions sur les écrans de TV, les écouteurs sans fil, les casques ou encore les smartphones et tablettes.

On vous a fait un petit concentré des meilleures offres à retrouver dès maintenant chez Darty !



Attention, si vous êtes intéressé par un article, allez-y rapidement, car les stocks sont limités pour certains produits en raison de la pénurie de certains composants et puces.

Les promotions à partir de -10%

Les promotions à partir de -30%

Les promotions à partir de -50%

Drone Parrot Anafi Extended , pilotable avec un smartphone ou une tablette, autonomie de 25 minutes, portée de 4 kilomètres maximum, caméra 4K HDR, capteur CMOS haute résolution, stabilisation sur 3 axes, GPS intégré, télécommande Skycontroller 3 incluse gratuitement.

- Article en promotion à -50%

- Achetez-le dès à présent à 449€ au lieu de 899€

, pilotable avec un smartphone ou une tablette, autonomie de 25 minutes, portée de 4 kilomètres maximum, caméra 4K HDR, capteur CMOS haute résolution, stabilisation sur 3 axes, GPS intégré, télécommande Skycontroller 3 incluse gratuitement. Souris gamer Omen Reactor , réponse ultra-rapide, confort et couleurs personnalisable, câble métallique nouvelle génération, 16 000 dpi.

- Article en promotion à -50%

- Achetez-la dès à présent à 39,99€ au lieu de 79,99€

, réponse ultra-rapide, confort et couleurs personnalisable, câble métallique nouvelle génération, 16 000 dpi. Clavier Omen Gamer HP, clavier filaire mécanique, touches rétroéclairées, contrôle des pistes et du volume, pavé numérique

- Article en promotion à -50%

- Achetez-le dès à présent à 39,99€ au lieu de 79,99€

N'oublions pas qu'il s'agit ici juste d'une "avant-première", ce qui promet pour la suite... Sur de nombreux produits mis en avant dans cet article, vous pouvez bénéficier d'un accès gratuit sur une durée limitée à Disney+, Canal+ ou encore l'abonnement Apple Music Famille.