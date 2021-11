Darty propose un Black Friday spécial Apple avec des remises exceptionnelles

Le Black Friday aura officiellement lieu le 26 novembre 2021, mais comme cette période de l'année est tellement avantageuse en matière de ventes et de bons plans, la majorité des revendeurs proposent déjà des offres en avant-premières. Darty a mis en ligne plusieurs réductions dans l'univers Apple, on vous a fait une sélection des meilleures offres.

Un avant-goût du Black Friday chez Darty

Vous attendez toujours le Black Friday pour réaliser vos achats de Noël ? Cette année, préparez-vous à des offres sensationnelles sur de nombreuses catégories de produits.

Darty a aujourd'hui commencé le Black Friday spécial Apple, le célèbre revendeur propose plusieurs réductions sur les Mac, les iPhone, les Apple Watch ou encore les iPad.

On vous a fait un petit concentré des offres qui ont le plus de chances de vous intéresser !



Attention, si vous êtes intéressé par un article, allez-y rapidement, car les stocks sont limités pour certains produits en raison de la pénurie de certains composants et puces.

Les promotions iMac, MacBook et Mac mini

MacBook Air 13 pouces , puce M1 8 cœurs dont 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, 256 Go SSD, 8 Go de RAM, couleur gris sidéral

- Article en promotion à -11%

- Achetez-le dès à présent à 999,99€ au lieu de 1129,99€

MacBook Pro 13 pouces , puce M1 8 cœurs dont 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, 256 Go SSD, 8 Go de RAM, couleur gris sidéral, Touch Bar

- Article en promotion à -13%

- Achetez-le dès à présent à 1249,99€ au lieu de 1449,99€

iMac 27 pouces , Intel Core i7 avec 8 coeurs à 3.8 GHz, écran Retina 5K, 8 Go de RAM, 512 Go SSD, Carte graphique Radeon Pro 5500 XT 8 Go

- Article en promotion à -25%

- Achetez-le dès à présent à 1949,99€ au lieu de 2599,99€

iMac mini, puce M1 8 cœurs avec 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité, Puissante puce graphique intégrée + Neural Engine 16 cœurs, 8 Go RAM DDR4 et stockage 2 To SSD ultra rapide

- Article en promotion à -10%

- Achetez-le dès à présent à 1547,09€ au lieu de 1718,99€

Les promotions iPhone

iPhone 12 mini , 64 Go de stockage, couleur blanche, compatible 5G, puce A14 Bionic, écran OLED, recharge avec MagSafe

- Article en promotion à -13%

- Achetez-le dès à présent à 599€ au lieu de 689€

iPhone 12 mini, 64 Go de stockage, couleur RED, compatible 5G, puce A14 Bionic, écran OLED, recharge avec MagSafe

- Article en promotion à -13%

- Achetez-le dès à présent à 599€ au lieu de 689€

Les promotions Apple Watch

Apple Watch Series 3 , modèle GPS, taille 38 mm, boîtier en aluminium, gris sidéral avec bracelet sport noir

- Article en promotion à -18%

- Achetez-la dès à présent à 179,99€ au lieu de 219,99€

Apple Watch Series 3 , modèle GPS, taille 42 mm, boîtier en aluminium, gris sidéral avec bracelet sport noir

- Article en promotion à -16%

- Achetez-la dès à présent à 209,99€ au lieu de 249,99€

Apple Watch Series 3, modèle GPS, taille 42 mm, boîtier en aluminium, argent avec bracelet sport blanc

- Article en promotion à -16%

- Achetez-la dès à présent à 209,99€ au lieu de 249,99€

Les promotions iPad

Nouvel iPad Air 10.9 pouces , capacité de stockage de 64 Go, 10 heures d'autonomie, puce A14 Bionic, caméra arrière de 12 mégapixels, caméra avant de 7 mégapixels

- Article en promotion à -12%

- Achetez-le dès à présent à 589,99€ au lieu de 669,99€

Nouvel iPad Pro 12.9 pouces , puce M1, capacité de stockage de 256 Go, 10 heures d'autonomie en WiFi, double appareil photo de 10 et 12 mégapixels, scanner LiDAR

- Article en promotion à -5%

- Achetez-le dès à présent à 1259,99€ au lieu de 1329,99€

iPad Pro 4e génération (2020), puce A12Z Bionic, écran de 12,9 pouces, capacité de stockage de 512 Go, 10 heures d'autonomie, double appareil photo de 10 et 12 mégapixels, scanner LiDAR

- Article en promotion à -17%

- Achetez-le dès à présent à 1199,99€ au lieu de 1449,99€

Découvrez le reste des promotions iPad sur cette page.



N'oublions pas qu'il s'agit ici juste d'une "avant-première", ce qui promet pour la suite... Sur de nombreux produits mis en avant dans cet article, vous pouvez bénéficier d'un accès gratuit sur une durée limitée à Apple Music.