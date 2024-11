Le Black Friday 2024 est lancé chez Apple

Apple s'apprête à lancer son événement commercial annuel du 29 novembre au 2 décembre, du Black Friday au Cyber ​​Monday, dans de nombreux pays, dont la France, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, entre autres. Au lieu de baisser les prix, la firme de Cupertino a choisi, une fois n'est pas coutume, d'offrir des cartes-cadeaux allant jusqu'à 150 €.

Comme l'an dernier

En France, comme l'an dernier, Apple propose des cartes-cadeaux allant de 25 à 150 €, selon le produit acheté. De quoi s'offrir par exemple les derniers AirPods 4 gratuitement.



Éligible pour une carte-cadeau de 25 € :

iPhone SE

AirPods 4

AirPods 4 avec suppression active du bruit

Apple TV 4K

Apple Pencil Pro

Apple Pencil 2

Beats Solo Buds

Beats Flex

Beats Pill

Magic Keyboards et Folios pour iPad

Éligible pour une carte-cadeau de 50 € :

iPhone 14 et iPhone 14 Plus

iPad 10

Apple Watch SE

AirPods Pro 2

HomePod

Beats Studio Pro, Beats Solo 4 Wireless, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds+

Éligible pour une carte-cadeau de 75 € :

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

iPad Air

AirPods Max

Éligible pour une carte-cadeau de 100 € :

iPad Pro

MacBook Air 13 pouces (M2)

Éligible pour une carte-cadeau de 150 € :

MacBook Air 13 pouces (M3)

MacBook Air 15 pouces (M3)

Comme vous l'aurez remarqué, aucune carte-cadeau ne sera offerte à l'achat des nouveaux modèles annoncés de MacBook Pro, Mac mini et iMac avec la puce M4, dommage !

Conditions du Black Friday Apple

Cette promotion sera accessible aux dates indiquées sur l'Apple Store en ligne et l'application, ainsi que dans les magasins Apple physiques. Veuillez noter que la promotion ne peut pas être combinée avec des remises pour les établissements d'enseignement.



C'est bien, mais on trouve souvent mieux chez Amazon par exemple. Le géant va proposer de nombreuses réductions, il le fait déjà sur certains produits comme l'AirPods Max, le MacBook Air M3 ou encore les AirPods Pro 2.



Pour information, la carte-cadeau Apple peut être utilisée pour divers services et produits, notamment les achats de matériel, les abonnements comme Apple Music et Apple TV+, les applications App Store, le contenu iTunes et le stockage iCloud+.