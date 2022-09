Apple réduit les prévisions d'expéditions des futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces 2022

Avec les performances que réalise Apple sur de nombreux marchés (smartphones, tablettes, montres connectées...), le géant californien peut parfois avoir les yeux plus gros que le ventre et ça se comprend. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui vont prochainement sortir vont être produit dans une quantité plus faible qu'Apple avait voulu initialement.

Une rectification de dernière minute avant la production de masse

Selon un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait décidé de réduire ses prévisions d'expédition pour les futurs modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sortiront normalement au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Apple a signalé à ses fournisseurs que les prévisions diminuaient de seulement 20 à 30% par rapport à ce qui avait été annoncé au début.



D'après Kuo, le fait qu'Apple réduise les commandes est très rare, surtout avant la saison de pointe de la production de masse des nouveaux produits. Il prévoit que les expéditions de MacBook continueront de s'affaiblir d'une année sur l'autre au moins jusqu'au premier semestre de 2023.



Cette soudaine baisse dans les prévisions s'expliquerait par une diminution de la demande de la part des consommateurs, Apple a conscience que les clients font plus attention à leurs dépenses et les premiers achats qui sont annulés ou repoussés à plus tard sont les appareils électroniques les plus coûteux.

Kuo poursuit son rapport en apportant plus de détails sur les prévisions qui mentionnent cette fois la totalité des MacBook, là aussi Apple semble anticiper une baisse de la demande :

Les prévisions totales d'expédition de MacBook au 4T22 sont réduites de 15 à 20 % en raison de la nouvelle réduction de la commande de MacBook Pro, et les expéditions de MacBook diminueront de 10 à 15 % par an en 2022 (contre le consensus du marché d'une baisse de 5 à 10 % par rapport à l'exercice).

Comme n'importe lequel de ses concurrents, Apple se doit d'être vigilant en ce qui concerne la production de ses appareils, si la production est plus élevée que la demande, les stocks se rempliront trop rapidement, ce qui obligera Apple et les revendeurs à faire des promotions (et donc sacrifier la marge de bénéfice) pour écouler plus facilement les stocks.



Selon Bloomberg, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront très probablement dévoilés au printemps, avant la WWDC23. Apple devrait également organiser un événement consacré au Mac en octobre.